Во 2 сезоне сериала «Некрасивая подружка: Черный кот» сотрудница следственного комитета Тоня Остапчук готовится к знакомству с родителями своего избранника. Женщина сильно переживает, ведь из-за отсутствия модельной внешности она планировала прожить всю жизнь старой девой. Ужин с будущими родственниками сразу же не задается. Только вот причина для этого оказывается неожиданная. Маленький мальчик из соседней квартиры пытается убедить Тоню, что муж ее матери замышляет убийство. Сперва все относятся к его словам с юмором, но вскоре один из знакомых семьи действительно умирает.