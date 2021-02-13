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Некрасивая подружка 2019, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Некрасивая подружка
Киноафиша Сериалы Некрасивая подружка Сезоны Сезон 2

Некрасивая подружка 12+
Название Чёрный кот
Премьера сезона 13 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Некрасивая подружка»

Во 2 сезоне сериала «Некрасивая подружка: Черный кот» сотрудница следственного комитета Тоня Остапчук готовится к знакомству с родителями своего избранника. Женщина сильно переживает, ведь из-за отсутствия модельной внешности она планировала прожить всю жизнь старой девой. Ужин с будущими родственниками сразу же не задается. Только вот причина для этого оказывается неожиданная. Маленький мальчик из соседней квартиры пытается убедить Тоню, что муж ее матери замышляет убийство. Сперва все относятся к его словам с юмором, но вскоре один из знакомых семьи действительно умирает.

Рейтинг сериала

9.9
Оцените 11 голосов
6.6 IMDb
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Список серий сериала Некрасивая подружка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
13 февраля 2021
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
13 февраля 2021
График выхода всех сериалов
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