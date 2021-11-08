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Постер к сериалу Воскресенский
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Киноафиша Сериалы Воскресенский
Воскресенский (2021 - …) Воскресенский 12+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность 6 часов 40 минут
О чем сериал

Сериал «Воскресенский» рассказывает о гениальном хирурге, который помогает полиции с расследованием преступлений в дореволюционном Петербурге. Профессор Аркадий Воскресенский наделен нестандартным мышлением, но необщителен и замкнут в себе. Когда Совет университета навязывает доктору молодого ассистента Ивана Фогеля, тот не особенно радуется новому коллеге. Но вскоре ученые срабатываются и начинают распутывать загадочные случаи вместе. Выясняется, что за любой мистикой стоят обычные люди и их пороки.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Владимир Епифанцев
Владимир Епифанцев
Юрий Колокольников
Юрий Колокольников
Ольга Арнтгольц
Ольга Арнтгольц
Максим Лагашкин
Максим Лагашкин
Антон Хабаров
Антон Хабаров
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Воскресенский - Сезон 1 Сезон 1
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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