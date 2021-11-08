Сериал «Воскресенский» рассказывает о гениальном хирурге, который помогает полиции с расследованием преступлений в дореволюционном Петербурге. Профессор Аркадий Воскресенский наделен нестандартным мышлением, но необщителен и замкнут в себе. Когда Совет университета навязывает доктору молодого ассистента Ивана Фогеля, тот не особенно радуется новому коллеге. Но вскоре ученые срабатываются и начинают распутывать загадочные случаи вместе. Выясняется, что за любой мистикой стоят обычные люди и их пороки.