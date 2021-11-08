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Воскресенский 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Воскресенский
Киноафиша Сериалы Воскресенский Сезоны Сезон 1

Воскресенский 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Воскресенский»

В 1 сезоне сериала «Воскресенский» начинающий врач Иван Фогель устраивается ассистентом к именитому петербургскому хирургу Аркадию Воскресенскому. Тот привык работать в одиночестве, поэтому не слишком рад новому коллеге. Вскоре Иван узнает, что его начальник не только спасает жизни своих пациентов, но и помогает в расследованиях городской полиции. Воскресенского привлекают к делу, когда ни один детектив не может разобраться в загадочных обстоятельствах. Но доктор каждый раз доказывает, что мистики на свете не бывает.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Воскресенский» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
8 ноября 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
8 ноября 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
9 ноября 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
9 ноября 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
10 ноября 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
10 ноября 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
11 ноября 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
11 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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