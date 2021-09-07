Антон Хабаров родился 11 января 1981 года в Балашихе в Московской области. Его папа служил инкассатором, а мама работала бухгалтером. У Антона есть младшая сестра Лиза – ветеринар. Родители очень любили обоих детей и, несмотря на сложные годы в стране, старались обеспечить их всем необходимым.

Антон рос активным ребенком: увлекался спортом и верховой ездой, играл на пианино и учил иностранные языки. В 10 лет стал посещать уроки бальных танцев, которые станут увлечением Хабарова на долгие годы. Он даже получит титул КМС по спортивным бальным танцам. После школы Хабаров поступил в местный колледж искусств, на факультет режиссуры.

Еще во время учебы Хабарову доставались эпизодические роли в телесериалах, а, получив диплом в 2004 году, он был принят в труппу театра «Современник». Первым серьезным образом, воплощенным Хабаровым на экране, стал Родион Гишар в сериале «Доктор Живаго». В первый же день он снимался в сцене, где его персонаж вызвал на бой героя Олега Янковского. Опытный партнер помог Хабарову преодолеть робость новичка и блестяще справиться с актерской задачей. А широкую популярность среди российских зрителей актер приобрел благодаря таким проектам как «И все-таки я люблю» и «Закрытая школа» на СТС.

Хабаров признается, что в жизни у него была только одна любовь — его супруга и по совместительству актриса Губернского театра Елена Степучева. Хабаров влюбился в девушку еще во время вступительного испытания, услышав, как Лена декламирует отрывок из «Тихого Дона». Пара воспитывает двоих детей – сына и дочь.