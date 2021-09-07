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Антон Хабаров

Антон Хабаров
Антон Хабаров
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Дата рождения
11 января 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Балашиха, СССР (Россия)
Рост
187 см
Биография Антона Хабарова

Антон Хабаров родился 11 января 1981 года в Балашихе в Московской области. Его папа служил инкассатором, а мама работала бухгалтером. У Антона есть младшая сестра Лиза – ветеринар. Родители очень любили обоих детей и, несмотря на сложные годы в стране, старались обеспечить их всем необходимым.

Антон рос активным ребенком: увлекался спортом и верховой ездой, играл на пианино и учил иностранные языки. В 10 лет стал посещать уроки бальных танцев, которые станут увлечением Хабарова на долгие годы. Он даже получит титул КМС по спортивным бальным танцам. После школы Хабаров поступил в местный колледж искусств, на факультет режиссуры.

Еще во время учебы Хабарову доставались эпизодические роли в телесериалах, а, получив диплом в 2004 году, он был принят в труппу театра «Современник». Первым серьезным образом, воплощенным Хабаровым на экране, стал Родион Гишар в сериале «Доктор Живаго». В первый же день он снимался в сцене, где его персонаж вызвал на бой героя Олега Янковского. Опытный партнер помог Хабарову преодолеть робость новичка и блестяще справиться с актерской задачей. А широкую популярность среди российских зрителей актер приобрел благодаря таким проектам как «И все-таки я люблю» и «Закрытая школа» на СТС.

Хабаров признается, что в жизни у него была только одна любовь — его супруга и по совместительству актриса Губернского театра Елена Степучева. Хабаров влюбился в девушку еще во время вступительного испытания, услышав, как Лена декламирует отрывок из «Тихого Дона». Пара воспитывает двоих детей – сына и дочь.

Интересные факты о Антоне Хабарове
  • В тяжелые годы после распада СССР отец Антона трудился на трех работах, чтобы прокормить свою семью. Чтобы отблагодарить папу за его жертвенность, со своего первого большого гонорара Антон купил ему новую машину;
  • В юные годы обожал бальные танцы и собирался поступить в Университет физкультуры и спорта, чтобы сделать хобби профессией. Но юношу туда не приняли, Хабаров переживал отказ очень тяжело;
  • Среди заданий для поступления на факультет режиссуры было указано «проанализировать свою пьесу». Юноша понял это буквально и всего за ночь сочинил собственную пьесу, чем в немалой степени впечатлил приемную комиссию.
Фильмография Антона Хабарова
Сердце врага
Сердце врага
исторический, драма 2014, Россия
0.0
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7 сентября 2021 22:00
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1 сентября 2021 13:23
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12 августа 2021 20:15
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