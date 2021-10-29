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Киноафиша Сериалы Мне нужно время Сезоны Сезон 1 Серия 9

Мне нужно время 2021 9 серия 1 сезон

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Одна минута в настоящем и десять минут в прошлом
Сезон 1 / Серия 1 29 октября 2021
Две минуты в настоящем и девять минут в прошлом
Сезон 1 / Серия 2 29 октября 2021
Три минуты в настоящем и восемь минут в прошлом
Сезон 1 / Серия 3 29 октября 2021
Четыре минуты в настоящем и семь минут в прошлом
Сезон 1 / Серия 4 29 октября 2021
Пять минут в настоящем и шесть минут в прошлом
Сезон 1 / Серия 5 29 октября 2021
Шесть минут в настоящем и пять минут в прошлом
Сезон 1 / Серия 6 29 октября 2021
Семь минут в настоящем и четыре минуты в прошлом
Сезон 1 / Серия 7 29 октября 2021
Восемь минут в настоящем и три минуты в прошлом
Сезон 1 / Серия 8 29 октября 2021
Девять минут в настоящем и две минуты в прошлом
Сезон 1 / Серия 9 29 октября 2021
Десять минут в настоящем и одна минута в прошлом
Сезон 1 / Серия 10 29 октября 2021
О чем серия

В 1 сезоне 9 серии сериала «Мне нужно время» путешествие в Марокко оказывается тем самым глотком свежего воздуха, которого Лине так не хватало в последнее время. Девушка чувствует тягу к ювелиру и решает послушать свое сердце и инстинкты.

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