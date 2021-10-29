В 1 сезоне 9 серии сериала «Мне нужно время» путешествие в Марокко оказывается тем самым глотком свежего воздуха, которого Лине так не хватало в последнее время. Девушка чувствует тягу к ювелиру и решает послушать свое сердце и инстинкты.