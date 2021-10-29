В 1 сезоне 5 серии сериала «Мне нужно время» попытки Лины найти себе квартиру продолжаются. В процессе она получает запоздалую открытку. Однако именно это и бесконечные поиски жилья помогают ей понять, чего ей не хватало в отношениях с Нико.