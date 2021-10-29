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Мне нужно время 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мне нужно время
Киноафиша Сериалы Мне нужно время Сезоны Сезон 1

El tiempo que te doy 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мне нужно время»

В 1 сезоне сериала «Мне нужно время» семейная пара сталкивается с кризисом отношений. Нико и Лина были счастливы вместе девять лет, но теперь настало время для серьезных перемен. Бесперспективный брак не дает обоим партнерам развиваться и будто высасывает из них все хорошее и светлое. Наконец Нико признается, что он больше не любит супругу. Но расставание оказывается слишком сложным испытанием для Лины. Она неустанно прокручивает в голове все счастливые моменты и пытается понять, где же она допустила ошибку.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий сериала Мне нужно время График выхода всех сериалов
Сезон 1
Одна минута в настоящем и десять минут в прошлом One Minute in the Present and Ten Minutes in the Past
Сезон 1 Серия 1
29 октября 2021
Две минуты в настоящем и девять минут в прошлом Two Minutes in the Present and Nine Minutes in the Past
Сезон 1 Серия 2
29 октября 2021
Три минуты в настоящем и восемь минут в прошлом Three Minutes in the Present and Eight Minutes in the Past
Сезон 1 Серия 3
29 октября 2021
Четыре минуты в настоящем и семь минут в прошлом Four Minutes in the Present and Seven Minutes in the Past
Сезон 1 Серия 4
29 октября 2021
Пять минут в настоящем и шесть минут в прошлом Five Minutes in the Present and Six Minutes in the Past
Сезон 1 Серия 5
29 октября 2021
Шесть минут в настоящем и пять минут в прошлом Six Minutes in the Present and Five Minutes in the Past
Сезон 1 Серия 6
29 октября 2021
Семь минут в настоящем и четыре минуты в прошлом Seven Minutes in the Present and Four Minutes in the Past
Сезон 1 Серия 7
29 октября 2021
Восемь минут в настоящем и три минуты в прошлом Eight Minutes in the Present and Three Minutes in the Past
Сезон 1 Серия 8
29 октября 2021
Девять минут в настоящем и две минуты в прошлом Nine Minutes in the Present and Two Minutes in the Past
Сезон 1 Серия 9
29 октября 2021
Десять минут в настоящем и одна минута в прошлом Ten Minutes in the Present and One Minute in the Past
Сезон 1 Серия 10
29 октября 2021
График выхода всех сериалов
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