В 1 сезоне 7 серии сериала «Мне нужно время», заболев ветрянкой, Лина чувствует, что ей становится хуже. Ей остается только одно – вновь предаваться воспоминаниям. Девушка начинает думать о том, как сильно Нико был подавлен после похорон его отца.