В 1 сезоне 4 серии сериала «Мне нужно время», все больше и больше размышляя о прошлом и анализируя их отношения с Нико, Лина начинает вспоминать моменты истины. Например, когда было понятно, что ее парень решил скрыть от нее правду после ДТП.