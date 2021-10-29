В 1 сезоне 4 серии сериала «Мне нужно время», все больше и больше размышляя о прошлом и анализируя их отношения с Нико, Лина начинает вспоминать моменты истины. Например, когда было понятно, что ее парень решил скрыть от нее правду после ДТП.
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