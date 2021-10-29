В 1 сезоне 2 серии сериала «Мне нужно время» к Лине приходит приятель, который помогает ей собрать вещи. В процессе он рассказывает ей о том, что Нико собирается делать дальше. Девушка вспоминает, что раньше их жизнь была сосредоточена на ее планах.