Испанский сериал «Мне нужно время» – это романтическая драма о правильном расставании. Лина и Нико провели вместе девять долгих лет. Когда-то они действительно любили друг друга, но теперь их совместная жизнь превратилась в сущий кошмар. Они ругаются без повода и постоянно придираются друг к другу. В итоге Нико признается, что его чувство к жене окончательно иссякло. Однако Лина одержима воспоминаниями об их безоблачном прошлом. Она учится не думать о бывшем муже, делая свою жизнь чуть счастливее с каждым днем.