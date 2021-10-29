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Постер к сериалу Мне нужно время
Постер к сериалу Мне нужно время
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Киноафиша Сериалы Мне нужно время
Мне нужно время (2021 - …) El tiempo que te doy 18+
Год выпуска 2021
Страна Испания
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Netflix
О чем сериал

Испанский сериал «Мне нужно время» – это романтическая драма о правильном расставании. Лина и Нико провели вместе девять долгих лет. Когда-то они действительно любили друг друга, но теперь их совместная жизнь превратилась в сущий кошмар. Они ругаются без повода и постоянно придираются друг к другу. В итоге Нико признается, что его чувство к жене окончательно иссякло. Однако Лина одержима воспоминаниями об их безоблачном прошлом. Она учится не думать о бывшем муже, делая свою жизнь чуть счастливее с каждым днем.

Мне нужно время - трейлер
Мне нужно время
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Альваро Сервантес
Альваро Сервантес Nico
Нико Ромеро
Нико Ромеро
Надя де Сантьяго
Надя де Сантьяго Lina
Мусса Эчариф
Prince Ezeanyim
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Мне нужно время - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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