В 1 сезоне 8 серии сериала «Мне нужно время», несмотря на свой успех, Лина не чувствует себя счастливой, ведь она не знает, с кем ей разделить эту радость. Девушка начинает вспоминать костюмированную вечеринку, для которой Нико оделся стариком.