Враги Твои гибнут, и рассыпаются все делающие беззаконие
Сезон 2 / Серия 527 октября 2021
Всенощная
Сезон 2 / Серия 627 октября 2021
О чем серия
Во 2 сезоне 1 серии сериала «Созвучие» один из героев становится ведущим и надеется убедить Нандо уйти с улиц и наконец заняться нормальным, а главное, легальным, делом. Рита старается жить, исходя из своих религиозных соображений и верований.
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