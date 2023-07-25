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Созвучие 2019, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Созвучие
Киноафиша Сериалы Созвучие Сезоны Сезон 4

Sintonia 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 25 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 20 минут
О чем 4-й сезон сериала «Созвучие»

В 4-м сезоне сериала «Созвучие» вчерашним подросткам приходится в полной мере прочувствовать все тяготы серьезной взрослой жизни в Сан-Паулу. Нандо впервые начинает сомневаться в том, что он выбрал верный путь. Его бизнес приносит не только деньги, но и значительные проблемы. У парня есть время одуматься, пока по его душу не явилась бразильская полиция. Тем временем Дони пытается решить, готов ли он заплатить за свою славу потерей близкого человека. Первое настоящее чувство заставляет его иначе взглянуть на жизнь. А Рита продвигается по карьерной лестнице в новой области и не может поверить, что все идет так гладко.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий сериала Созвучие График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Спасите моего брата Salva meu irmão
Сезон 4 Серия 1
25 июля 2023
Двойник A xerox
Сезон 4 Серия 2
25 июля 2023
Университет Universidade
Сезон 4 Серия 3
25 июля 2023
Женская тюрьма Prisão feminina
Сезон 4 Серия 4
25 июля 2023
Последние идеи As ideias finais
Сезон 4 Серия 5
25 июля 2023
Доставщик Cachorro louco
Сезон 4 Серия 6
25 июля 2023
Швейное дело Costura
Сезон 4 Серия 7
25 июля 2023
Явка с повинной A entrega
Сезон 4 Серия 8
25 июля 2023
График выхода всех сериалов
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