Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Созвучие 2019 - 2025, 5 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Киноафиша
Сериалы
Созвучие
Сезоны
Сезон 5
Sintonia
18+
Оригинальное название
Season 5
Название
Сезон 5
Премьера сезона
5 февраля 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
6
Продолжительность сезона
4 часа 0 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.8
IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Созвучие
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Шокирующие сюрпризы
Surpresas da vida
Сезон 5
Серия 1
5 февраля 2025
Как аукнется, так и откликнется
Aqui se faz, aqui se paga
Сезон 5
Серия 2
5 февраля 2025
Святой или грешник?
Bom ou ruim?
Сезон 5
Серия 3
5 февраля 2025
Призраки прошлого
Fantasmas do passado
Сезон 5
Серия 4
5 февраля 2025
Показательный пример
Primeiro caso
Сезон 5
Серия 5
5 февраля 2025
Конец истории
Sintonia final
Сезон 5
Серия 6
5 февраля 2025
График выхода всех сериалов
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Флоре помогут не сыновья, а байкер-брюнет: во 2 сезоне «Детей перемен» появится звезда сериала «Король и шут»
Реальные американские фермеры остались в шоке от «Йеллоустоуна»: на ранчо в США никто не живет так, как Даттоны
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Россияне выбрали 5 самых смешных фильмов в истории: в списке нет ни одной картины Гайдая — зато очень много пошлости
До 91.4 млн просмотров: топ-3 зарубежных фильма, которые были хитами в СССР — это не «Танцор диско» или «Зита и Гита»
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Оппенгеймер из мира Marvel»: критик рассказал, чего ждать от «Фантастической четверки», и заслужила ли она 88% «свежести»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667