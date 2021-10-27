Враги Твои гибнут, и рассыпаются все делающие беззаконие
Сезон 2 / Серия 527 октября 2021
Всенощная
Сезон 2 / Серия 627 октября 2021
О чем серия
Во 2 сезоне 2 серии сериала «Созвучие» в ходе вечеринки в районе начинаются серьезные конфликты. Нандо и остальные ребята решают вмешаться. Рита случайно знакомится с перспективным парнем, который еще и оказывается сыном местного пастора.
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