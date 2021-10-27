Враги Твои гибнут, и рассыпаются все делающие беззаконие
Сезон 2 / Серия 527 октября 2021
Всенощная
Сезон 2 / Серия 627 октября 2021
О чем серия
Во 2 сезоне 6 серии сериала «Созвучие» трагедия, произошедшая в городе, оказывает влияние на всех местных жителей. По ходу развития событий команда сталкивается с новыми проблемами. Увы, далеко не каждую из них удается решить так, как надо.
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