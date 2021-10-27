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Созвучие 2019, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Созвучие
Киноафиша Сериалы Созвучие Сезоны Сезон 2

Sintonia 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 27 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Созвучие»

Во 2 сезоне сериала «Созвучие» жизнь Дони все больше похожа на будни рок-звезды. Новые концерты, признание, вечеринки, алкоголь и девушки становятся частью его имиджа. Рита продолжает оставаться верной себе и новым моральным идеалам. Перед ней открывается дорога в мир, далекий от реальности фавел. Нандо не оставляет криминальные дела в прошлом и продолжает рисковать жизнью. Он начинает заниматься все более опасными делами. Кажется, что ребята отдаляются друг от друга, однако они снова встретятся.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий сериала Созвучие График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Семья, которую мы выбираем Família a gente que escolhe
Сезон 2 Серия 1
27 октября 2021
Разные миры Mundos diferentes
Сезон 2 Серия 2
27 октября 2021
Когда мы вместе, это просто улет Se juntar nois dois hoje vai dar kaboom!
Сезон 2 Серия 3
27 октября 2021
Долг Aqui se faz, aqui se paga
Сезон 2 Серия 4
27 октября 2021
Враги Твои гибнут, и рассыпаются все делающие беззаконие Mil Cairão ao teu lado
Сезон 2 Серия 5
27 октября 2021
Всенощная Vigilia
Сезон 2 Серия 6
27 октября 2021
График выхода всех сериалов
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