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Созвучие 2019, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Созвучие
Киноафиша Сериалы Созвучие Сезоны Сезон 3

Sintonia 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 13 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Созвучие»

В 3-м сезоне сериала «Созвучие» история об избалованном юноше по имени Донни продолжается. Напомним, в предыдущих сезонах родители Донни отдали своего единственного наследника в частное учебное заведение. Здесь он впервые проявил интерес к творчеству и начал мечтать о карьере фанк-исполнителя. Постепенно в стенах элитной школы наивный парень узнает о том, что существуют нелегальные способы ведения бизнеса, которые могут принести целое состояние. Его приятель Нандо связался с представителями преступного мира. Ребята также общаются с милой девчонкой Ритой, сиротой, которая росла без матери. В новом сезоне герои продолжат свой путь.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий сериала Созвучие График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Как начинается жизнь As Life Begins
Сезон 3 Серия 1
13 июля 2022
Псевдоним: Формигао Alias: Formigão
Сезон 3 Серия 2
13 июля 2022
Тот, кто оберегает меня, никогда не спит He Who Protects Me Never Sleeps
Сезон 3 Серия 3
13 июля 2022
Бог и идеи God and Ideas
Сезон 3 Серия 4
13 июля 2022
Отступление Escape Route
Сезон 3 Серия 5
13 июля 2022
Начало конца The Beginning of the End
Сезон 3 Серия 6
13 июля 2022
График выхода всех сериалов
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