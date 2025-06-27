Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Игра в кальмара
Новости
Новости о сериале «Игра в кальмара»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Новости о сериале «Игра в кальмара»
Вся информация о сериале
Все открытия остались в первом сезоне: появились рецензии на финал «Игры в кальмара»
В разработке уже находится американский спин-офф, в котором сыграет Кейт Бланшетт.
Написать
27 июня 2025 17:47
Tudum 2025: что показали на ежегодном мероприятии Netflix
«Очень странные дела», «Игра в кальмара», «Уэнсдэй» и многое другое.
Написать
2 июня 2025 10:42
Сыграем в последний раз: вышел тизер третьего сезона «Игры в кальмара»
Заключительные серии выйдут 27 июня.
Написать
6 мая 2025 17:37
Объявлены победители премии Critics Choice Awards 2025
Голливудские кинокритики признали лучшим фильмом года «Анору».
Написать
8 февраля 2025 19:20
Это мы смотрим: топ самых многообещающих сериалов 2025 года
Запутанный триллер о кибератаке, финал «Очень странных дел» и «Игры в кальмара», история молодого Шерлока Холмса и целых два сериала по вселенным Ридли Скотта.
Написать
14 января 2025 13:28
Не стоит ждать чего-то нового: появились рецензии на второй сезон «Игры в кальмара»
Напомним, что уже официально анонсирован третий сезон, который станет заключительным.
Написать
27 декабря 2024 10:35
Игрок 456 возвращается в смертельную игру в трейлере второго сезона «Игры в кальмара»
Главный герой пытается спасти жизни других конкурсантов, но это ему не очень удается.
Написать
27 ноября 2024 14:55
Следующим проектом Дэвида Финчера станет англоязычная версия «Игры в кальмара»
Меж тем оригинальный сериал был продлен на третий сезон, который станет финальным.
Написать
29 октября 2024 10:39
Только запойный просмотр: 10 сериалов, которые невозможно поставить на паузу
Ретрофантастика о портале в альтернативное измерение, самый просматриваемый сериал Netflix об играх на выживание и криминальная драма об адвокатском бизнесе.
Написать
18 октября 2023 11:13
Netflix представляет: все трейлеры и анонсы с фестиваля Tudum 2023
Накануне в бразильском городе Сан-Паулу прошел очередной фестиваль стрим-сервиса Netflix для фанатов под названием Tudum. В рамках мероприятия были представлены многочисленные промоматериалы, связанные с наиболее ожидаемыми новинками стримера.
Написать
18 июня 2023 18:45
«Золотой век телесериалов»: Зак Снайдер в восторге от «Эйфории» и «Игры в кальмара»
По словам режиссера, он не сразу поверил, что такие шоу возможны на телевидении.
Написать
21 апреля 2023 13:53
Съемки второго сезона «Игры в кальмара» начнутся летом
Продолжение популярного корейского триллера станет масштабнее и будет посвящено теме мести.
Написать
16 февраля 2023 13:14
Участникам реалити-шоу по «Игре в кальмара» в первый же день потребовалась помощь медиков
Представители Netflix уже заявили, что слухи о травмах на площадке не соответствуют действительности.
Написать
26 января 2023 12:47
Что смотреть на выходных: «Достать ножи 2», демоническая больница и «Эмили в Париже»
На этой неделе стриминги предлагают раскрыть преступление на роскошном острове, выпутаться из любовного треугольника, создать легендарный спорткар и сыграть в смертельную игру в параллельной реальности Токио.
Написать
23 декабря 2022 15:00
Нервы на пределе: 9 сериалов, похожих на «Игру на выживание»
Остросюжетные шоу, которые вы посмотрите залпом.
Написать
17 ноября 2022 12:00
Вы точно их пропустили: 5 глупых ляпов в сериалах от Netflix
Геральт сменил лошадь, а Нэнси из «Очень странных дел» стала мемом.
Написать
2 октября 2022 12:00
Леонардо ДиКаприо может сыграть в потенциальном третьем сезоне «Игры в кальмара»
Актер уже выразил свою заинтересованность.
Написать
16 сентября 2022 16:03
Netflix официально запустил в разработку второй сезон «Игры в кальмара»
Доступен первый тизер.
Написать
13 июня 2022 09:44
Второй сезон «Игры в кальмара» выйдет либо в конце 2023-го, либо в 2024 году
Об этом сообщил создатель шоу Хван Дон-хёк.
Написать
19 мая 2022 11:04
Создатель «Игры в кальмара» Хван Дон-хёк снимет фильм по мотивам романа Умберто Эко
Кинематографист также рассказал, когда ждать второй сезон «Игры в кальмара».
Написать
5 апреля 2022 09:57
Стали известны победители премии Гильдии киноактеров США 2022
Инди-драма «CODA: Ребенок глухих родителей» и сериал «Игра в кальмара» — триумфаторы церемонии.
Написать
28 февраля 2022 16:13
По стопам «Игры в кальмара»: «Мы все мертвы» стал вторым корейским сериалом, который возглавил рейтинг Netflix
В пятерку лучших также попал мини-сериал о футболисте Неймаре.
Написать
7 февраля 2022 14:39
Netflix официально дал добро на второй сезон «Игры в кальмара»
Также ожидается, что шоу выйдет за пределы стрим-сервиса.
Написать
21 января 2022 10:57
Профессор выбирает маску Сальвадора Дали в тизере южнокорейской версии «Бумажного дома»
Одну из ролей в сериале играет звезда «Игры в кальмара» Пак Хэ-су.
Написать
18 января 2022 15:49
SAG Awards: Гильдия актеров США огласила список номинантов
На престижные награды претендуют Леди Гага, Уилл Смит, Джаред Лето и другие артисты.
Написать
13 января 2022 13:43
Режиссер «Игры в кальмара» поделился, что ведутся переговоры не только о втором, но и о третьем сезоне
Обсуждение идет уже несколько месяцев.
Написать
28 декабря 2021 15:41
Редакция «Кинопоиска» выбрала лучшие фильмы и сериалы 2021 года
Популярные проекты соседствуют с менее известными релизами.
Написать
23 декабря 2021 15:47
«Игра в кальмара» и «Лига справедливости» стали самыми обсуждаемыми кинопроектами в Twitter по итогам 2021 года
В списке также присутствует «Шрэк», который в этом году отметил 20-летний юбилей.
Написать
10 декабря 2021 14:53
Объявлены победители премии Американского института киноискусства по итогам 2021 года
Награды получили «Дюна», «Лакричная пицца», «Игра в кальмара» и другие проекты.
Написать
9 декабря 2021 15:25
IMDb опубликовал списки самых лучших фильмов и сериалов 2021 года на основе популярности среди пользователей
В десятку попали «Дюна», новый «Отряд самоубийц», «Игра в кальмара» и сериалы Marvel.
Написать
9 декабря 2021 14:30
«Наследники», «Мейр из Исттауна» и другие: стали известны номинанты на премию Critics’ Choice Television Awards
Телеканал HBO опередил стримингового гиганта Netflix по количеству номинаций.
Написать
7 декабря 2021 14:01
Звезда «Игры в кальмара» Пак Хэ-су сыграет в корейском ремейке «Бумажного дома»
Нашумевшая испаноязычная криминальная драма завершится 3 декабря.
Написать
1 декабря 2021 11:18
Фильм Мэгги Джилленхол «Незнакомая дочь» стал главным триумфатором премии «Готэм» 2021
Картина победила в четырех из пяти номинаций.
Написать
30 ноября 2021 15:16
YouTube-блогер с точностью воссоздал в реальности турнир из «Игры в кальмара»
Даже разыгрываемый им денежный приз был реален: блогер подарил победителю почти полмиллиона долларов.
Написать
26 ноября 2021 15:09
Контрабандист, провезший «Игру в кальмара» в Северную Корею, приговорен к смертной казни
В то же время старшеклассники, которые сериал посмотрели, получат тюремные сроки.
Написать
25 ноября 2021 11:07
Создатель «Игры в кальмара» рассказал об альтернативной концовке сериала
Внимание, новость содержит спойлеры.
Написать
11 ноября 2021 09:21
Создатель «Игры в кальмара» Хван Дон-хёк подтвердил, что сериал получит второй сезон
В истории вновь будет фигурировать игрок 456.
Написать
10 ноября 2021 10:20
Создатель «Игры в кальмара» ответил Леброну Джеймсу, который остался недоволен концовкой сериала
Он посоветовал ему снять собственную версию шоу.
Написать
28 октября 2021 14:07
Создатель «Игры в кальмара» не получил денежного бонуса от Netflix
Но утверждает, что ему и так на все хватает.
Написать
27 октября 2021 14:10
«Игра в кальмара» и «Незнакомая дочь» Мэгги Джилленхол претендуют на кинопремию «Готэм»
В этом году актерские категории объединили в одну.
Написать
22 октября 2021 16:22
Актеры, исполнившие роли VIP-персон в «Игре в кальмара», по-разному реагируют на внимание со стороны фанатов
Одному из них поступают предложения интимного характера.
Написать
21 октября 2021 16:53
Netflix сообщил, что зрительская аудитория «Игры в кальмара» составила 142 млн домохозяйств
Это абсолютный рекорд стрим-сервиса.
Написать
20 октября 2021 13:36
Сериал «Игра в кальмара» принесет Netflix $891 млн
Это в 40 раз больше, чем бюджет проекта.
Написать
18 октября 2021 11:07
Северная Корея расценивает «Игру в кальмара» как доказательство упадка капиталистического общества
«Коррупция и безнравственные негодяи стали обычным явлением» в «неравноправном обществе, где с людьми обращаются как с шахматными фигурами», — пишет автор статьи.
Написать
15 октября 2021 14:50
По данным Bloomberg, «Игра в кальмара» стоила Netflix всего $21,4 млн
Это намного дешевле, чем другие проекты платформы, входящие в топ-10 по популярности.
Написать
15 октября 2021 14:19
Создатель «Игры в кальмара» объяснил, почему его сериал вызвал такой резонанс по всему миру
Успех, по его мнению, кроется в повсеместной тяжелой экономической ситуации.
Написать
14 октября 2021 14:32
Netflix объявил «Игру в кальмара» своим самым популярным сериалом по количеству просмотров за первый месяц
Южнокорейский хит перегнал костюмную мелодраму «Бриджертоны», удерживавшую лидерство до этого.
Написать
13 октября 2021 11:49
Netflix выпустил 16-минутный ролик о съемках «Игры в кальмара»
Масштаб проделанной работы трудно переоценить.
Написать
11 октября 2021 15:48
7 фильмов и сериалов, похожих на «Игру в кальмара»
Вас ждут сатирические притчи о социальном неравенстве, бои без правил и детские игры со смертельным исходом.
Написать
8 октября 2021 17:45
Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» имеет шанс побороться за прайм-таймовую премию «Эмми»
Дело в том, что разработка шоу велась под крылом американской компании.
Написать
7 октября 2021 14:13
Netflix планирует выпустить второй сезон «Игры в кальмара»
Сейчас все зависит от шоураннера проекта.
Написать
5 октября 2021 11:14
Корейский сериал «Игра в кальмара» близок к тому, чтобы стать рекордсменом Netflix, превзойдя «Бриджертонов»
Критики сравнивают шоу с «Паразитами».
Написать
29 сентября 2021 15:09
Этот сериал НТВ триумфально статанул, а закончился разочарованием — почему фанаты называют его финал предательством?
«Спасти рядового Райана» называют лучшим военным фильмом, а историки видят набор грубых киноляпов: где же промахнулся Спилберг?
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667