Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Игра в кальмара
Статьи
Статьи о сериале «Игра в кальмара»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Статьи о сериале «Игра в кальмара»
Вся информация о сериале
Смесь «Игры в кальмара» и «Бумажного дома» — про самых мерзких богачей: 3 причины дать шанс испанской новинке Netflix
Зрелище глуповатое, но оторваться невозможно.
Написать
21 сентября 2025 20:03
Тесты про советское кино на 10/10 пройдет любой школьник: лучше ответьте на 5 сложных вопросов о шедеврах Netflix
Выиграете в «Игру в кальмара»? Отыщите преступника вместе с Люпеном?
Написать
21 сентября 2025 18:07
«Игра в кальмара: Америка» обязана исправить ключевую ошибку оригинальной дорамы: и поможет ей в этом лучший триллер 2025 года
Одной «королевской битве» придется поучиться у другой.
Написать
19 сентября 2025 07:00
Сон Ки Хуна заменили звездой «Мстителей»: главную роль в американской «Игре в кальмара» сыграет вовсе не Кейт Бланшетт
Впрочем, харизматичный распределитель тоже никуда не денется.
Написать
17 сентября 2025 14:15
Никаких вам 400 млн: Netflix урезал гонорары корейским актерам — досталось даже красавцу из «Поднятия уровня в одиночку»
А вот звездам «Игры в кальмара» нововведение не так сильно грозит.
Написать
13 сентября 2025 18:36
Попросили ИИ назвать 5 сериалов, цепляющих с первых минут: составил крутой топ-5 с рейтингами 8+ — и детективы, и спорт, и дорама
Правда, есть нюанс: вы уже могли видеть эти легенды. Но если нет — срочно включайте и знайте, что мы вам завидуем.
2 комментария
8 сентября 2025 16:40
Ради них стоит выбраться в кинотеатр: самые долгожданные фильмы, которые прямо сейчас показывают на Венецианском кинофестивале
Кто-то из них наверняка доберется и до «Оскара».
Написать
4 сентября 2025 20:59
«011 и 333 встретились в другом мире»: на Netflix выходит боевик со звездами «Игры в кальмара», но вместо выживания — схватка киллеров
Дата выхода, кстати, совпадает с еще одной громкой премьерой.
Написать
1 сентября 2025 10:23
И впрямь ловкость рук: почему на роль вербовщика в «Игре в кальмара» взяли Кейт Бланшетт — у режиссера есть четкий ответ
Ее навыкам позавидуют даже многие южнокорейские актеры.
Написать
22 августа 2025 08:27
С «Игрой в кальмара» все ясно, но есть и другие: 8 самых дорогих дорам — обошлись в $29 млн и больше
В № 5, 7 и 8 играли звезды хита от Netflix.
Написать
18 августа 2025 15:13
Вилкой в глаз или выиграть раз? Что вас ждало бы в «Игре в кальмара» от Netflix — пройдите тест и попытайтесь не повторить судьбу Ки-Хуна
Главный герой совершил поистине выдающийся, но бессмысленный поступок. Смогли бы его переплюнуть?
Написать
12 августа 2025 11:50
У одного фиолетовая кожа, у другого волосы: на какого Таноса вы больше похожи — из «Мстителей» или «Игры в кальмара» (тест)
Ты орхидея, мой beauty flower, Гамора.
Написать
9 августа 2025 19:05
Танос, Фронтмен или 456-й? Тест покажет, кем бы вы стали в «Игре в кальмара» от Netflix
Мой beauty flower, ответьте на 5 вопросов.
1 комментарий
6 августа 2025 13:46
Сон Ки Хун всегда платит свои долги: мистер Ким погиб в «Игре в кальмара» не просто так — его судьба была предопределена еще в 1 сезоне
Персонаж прошел арку искупления, но его это не спасло.
Написать
3 августа 2025 07:00
«Не только из-за желания остановить»: психиатр объяснил, почему Ки Хун вернулся в «Игру в кальмара» — есть особая причина
Заодно разобрали, почему участники продолжали голосовать за продолжение испытаний.
Написать
30 июля 2025 20:32
Эта дорама с рейтингом 7,2 на IMDb затягивает с первой серии: ее называют более правдоподобной версией «Игры в кальмара»
Люди готовы рисковать всем — своей жизнью и честью — ради крупных денег. Для любителей историй о смертельно опасных играх.
1 комментарий
29 июля 2025 16:11
«Как у BLACKPINK»: цвета в «Игре в кальмара» выбраны не случайно — вот почему игроки в зеленом, а охрана в красном
И зачем на черных гробах нужны розовые банты.
Написать
26 июля 2025 21:02
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
И дело не в отсутствии фантазии у сценаристов.
Написать
24 июля 2025 20:32
«Градус драмы норм»: ИИ сравнил «Игру в кальмара» и «Алису в Пограничье» — сразу выбрал фаворита по 4 пунктам
И рейтинги здесь ни при чем.
Написать
22 июля 2025 07:58
«Игру в кальмара» прокатили, «Одни из нас» тащат непонятно за что: объясняем на пальцах, что не так с «Эмми-2025»
Народные фавориты начинают сдавать позиции, пусть и не все готовы это признать.
Написать
20 июля 2025 15:42
От Фронтмена до Ки Хуна: 5 напряженных проектов со звездами «Игры в кальмара» — есть и фильмы, и сериалы
Если соскучились по знакомым лицам, самое время углубиться в их фильмографию.
Написать
19 июля 2025 23:40
«Не уступает ни Олдману, ни Паскалю»: киноэксперт объяснил, почему «Игру в кальмара» не номинировали на «Эмми»
Несмотря на крутость сериала, есть объективная причина.
Написать
19 июля 2025 14:15
Скучаете по №120 из «Игры в кальмара»? Тогда включайте эту дораму с Пак Сон Хуном — ее рейтинг выше, чем у хита Netflix
Проекты снимали в одно время, но второй неспроста получил 8.2 на IMDb.
1 комментарий
18 июля 2025 12:48
Звезд с неба не хватает, но свое дело знает: новый детектив Netflix почти обогнал «Игру в кальмара» — в России у него ноль «хайпа»
Проект выстрелил, хотя этого, кажется, не ждал никто.
Написать
15 июля 2025 18:07
«Вместо мяча — бомба»: ИИ придумал 5 испытаний для «Игры в кальмара», если бы ее снимали в Голливуде
Боимся, в игре, где «пиньята висит над ямой с кислотой», шансов не осталось бы ни у кого.
Написать
14 июля 2025 15:13
«У игроков хотя бы есть шанс»: ИИ рассказал, кому из «Игры в кальмара» он правда сочувствует — удивитесь, но это антагонист
Вот кто, по мнению нейросети, сталкивается с «самыми тяжёлыми последствиями».
3 комментария
13 июля 2025 11:21
Одному участнику больше 100 лет: первый сезон «Игры в кальмара» тоже не идеален — взгляните на 3 смешных ляпа (фото)
Не только же финал критиковать, верно?
2 комментария
12 июля 2025 11:21
«Выглядит дешево»: третий сезон «Игры в кальмара» кое в чем уступает первому — 1.7 млн зрителей подтвердили
И нет, мы не о той волшебной графике в сценах с ребенком и собакой.
Написать
12 июля 2025 10:23
В залах для ВИП-гостей шикарные комнаты: но интерьер был выбран неспроста — вот что хотела донести «Игра в кальмара»
Создатели уделили декору большое внимание.
1 комментарий
9 июля 2025 20:32
Без «Алисы» и «Шоу восьми»: 3 сериала, чтобы посмотреть после «Игры в кальмара» — есть даже аниме
У каждого проекта рейтинг не ниже семерки.
Написать
9 июля 2025 16:40
Джокер, Арису и стертая память: на Netflix выйдет «убийца» «Кальмара» — ожидать «Алису в Пограничье 3» долго не придется
Наконец узнаем, что за Джокера показали в конце.
Написать
9 июля 2025 13:17
Ки Хун зашел в кабинет, Фронтмен вручил продолговатый предмет: зачем 456-му дали нож перед финалом «Игры в кальмара»
Все завязано на VIP гостях, и они могли быть в ярости, узнав о смерти любимцев.
Написать
9 июля 2025 08:27
«Я закончил сериал»: создатель «Игры в кальмара» отказался от идеи спин-оффа с Бланшетт в США — но Netflix от этого ни холодно, ни жарко
Мнение автора франшизы, конечно же, не интересует медиагиганта.
Написать
8 июля 2025 20:32
«Ван-Пис» и даже «Игра в кальмара 3» пасут задних: всего один сериал в 2025 обошел их по числу просмотров (и вряд ли кто-то превзойдет его)
Этот проект неожиданно хайпанул и продолжает обретать армию поклонников.
2 комментария
8 июля 2025 17:38
«Как баранов заставляют смотреть»: Добронравов объяснил, почему даже не включал «Игру в кальмара» — дело не в жестокости
Для «протеста» у актера есть более личная причина.
8 комментариев
8 июля 2025 16:11
По ним вышел бы неплохой спин-офф: 3 вопроса, на которые финал «Игры в кальмара» не дал ответа
Но пока остается лишь строить теории.
Написать
8 июля 2025 14:15
Это выглядит нелогичным: к финалу «Игры в кальмара» есть вопрос — внимание на сцену с новым вербовщиком
Создатели либо не стали заморачиваться, либо заложили глубокий смысл.
Написать
8 июля 2025 08:27
Все время рядом с Ки Хуном был VIP, и речь не о Фронтмене: этого миллионера в игре убили с особой жестокостью
На самом деле 456-й отомстил богачам, но не осознал этого.
Написать
8 июля 2025 07:00
Один прыжок разрушил две судьбы: Фронтмен из «Игры в кальмара» до последнего надеялся на совсем другой финал 3 сезона
Актер признался, что хотел искупления для своего персонажа.
4 комментария
6 июля 2025 21:01
«Пачиму кричишь? Узпагойся!»: В этой корейской драме одна звезда «Игры в кальмара» ругается матом по-русски, пока другая лишь пытается выжить
Кроссовер 20-летней давности, который сейчас смотрится совсем иначе.
Написать
6 июля 2025 15:13
20:31 — выбыл Сон Ки Хун: фанаты нашли в «Игре в кальмара» отсылку на... «Магическую битву» (фото)
Посмеялись? А зря, игроку №456 эта фича бы пригодилась.
4 комментария
5 июля 2025 20:03
Более 40 млн часов просмотра: главный хит на Netflix сейчас — не «Игра в кальмара», но с его звездой и тоже про Южную Корею
Что примечательно, это мультфильм. И фанаты говорят про него: «Учись, Дисней!».
2 комментария
5 июля 2025 16:40
Не хватило денег на массовку? В финале «Игры в кальмара» нашли странный ляп — внимание на сцену с Бланшетт (фото)
И как это понимать, спросите вы? А мы вам предложим 2 варианта.
2 комментария
5 июля 2025 15:13
Таноса в «Игре в кальмара 3» зрителям показали лишь в видении: хотя весь сезон был скорее жив, чем мертв
Он легенда.
Написать
4 июля 2025 10:52
Танос, золото вместо пуль и кукла-Галустян: Канделаки представила российскую «Игру в кальмара» — и вы не угадаете, кто сыграл Ки Хуна
Скрестили пальчики и ждем полноценный сезон.
Написать
4 июля 2025 09:25
Уже все выучили — Нам Гю, а не Нам Су: но на эти 7 вопросов по «Игре в кальмара» ответят лишь внимательные (тест)
Проверим, как хорошо вы запомнили детали 3-го сезона.
Написать
3 июля 2025 13:17
Рейтинг выше, чем у «Игры в кальмара», злодей оттуда же: об этой новой дораме на Западе трубят на каждом углу — идеальна для вечера лета
В России тайтл тоже набирает популярность, но с черепашьей скоростью.
Написать
3 июля 2025 07:29
«Подросток начал рефлексировать»: в каком возрасте смотреть «Игру в кальмара» опаснее всего — не только из-за обилия крови
Психотерапевт объяснил, как хит от Netflix может сказаться на неокрепшей психике.
4 комментария
2 июля 2025 20:32
Ки Хун жив, а вот младенец... Создатель «Игры в кальмара» раскрыл сюжет альтернативной концовки
Финал был жестоким, но более реалистичным.
1 комментарий
2 июля 2025 18:36
«Прошло 18 лет…»: ИИ написал сценарий к 4-му сезону «Игры в кальмара» — увы, но в конце нейросеть «опозорилась»
Похоже, машины еще не скоро смогут заменить сценаристов.
1 комментарий
2 июля 2025 17:38
«Вопрос духовных ценностей»: в России могут официально запретить «Игру в кальмара», и виной всему — «17 мгновений весны»
Кто бы мог подумать, что из-за советского Штирлица россияне рискуют остаться без главного сериала современности.
5 комментариев
2 июля 2025 15:13
Если бы «Игру в кальмара» снял Миядзаки: ИИ превратил сериал Netflix в аниме — теперь все не так жутко (фото)
Если хотите избавиться от мрачного послевкусия, милости просим.
2 комментария
2 июля 2025 13:17
Как тебе такое, Илон Маск? У главных злодеев «Игры в кальмара» есть реальные прототипы — и режиссёр сериала их искренне презирает
Признайтесь, вы ведь тоже замечали сходство, но думали, что вам показалось?
Написать
2 июля 2025 11:50
Режиссер «Игры в кальмара» наконец рассказал, какой должна была быть та странная речь Сон Ки Хуна в финале
К финалу у зрителей осталось много вопросов, но в основном — по части того, что на самом деле имел в виду главный герой.
Написать
2 июля 2025 08:56
Почему в «Игре в кальмара» младенец и пес выглядят так плохо: фанаты нашли причину — виноват кое-кто из каста
Если эта графика у вас тоже вызвала смех, вам стоит знать одну вещь.
Написать
2 июля 2025 07:00
Была ли игрок 067 дочерью 456 в «Игре в кальмара»: объясняем, что на самом деле связывало двух персонажей
Сериал закончился, а фанатские теории и вопросы — нет.
Написать
1 июля 2025 10:23
Ки Хун умер, Фронтмен остался: «Игра в кальмара 4» может выйти, но в ней злодей станет главным героем
Еще больше флешбеков, новые игры и моральные выборы.
7 комментариев
1 июля 2025 09:54
Покраснел от злости: на один из главных вопросов к Сон Ки Хуну в «Игре в кальмара» пришлось отвечать режиссеру лично
Что забавно, герой не так уж и долго продержался в новом образе.
Написать
1 июля 2025 08:56
Смешались в кучу Хуны, люди: 5 «разрывных» мемов по финалу «Игры в кальмара» — от №4 и смешно, и грустно
Хит Netflix можно благодарить хотя бы за обилие смешных картинок в интернете.
3 комментария
30 июня 2025 20:32
Если бы Ки Хун вновь победил в «Игре в кальмара»: ИИ рассказал, что было бы дальше — есть сразу 4 варианта
Если все еще не можете смириться с финалом, предлагаем ненадолго сбежать от реальности.
Написать
30 июня 2025 15:42
Тарас Бульба, Чудо-женщина, красотка Сэ Бёк и Танос: главные отсылки «Игры в кальмара 3», которые вы могли пропустить
Изучили форумы, посмотрели сами и делимся с вами.
Написать
30 июня 2025 14:15
Карательная Статуя свободы и смертельные классики: в американской «Игре в кальмара» будут особенные игры — и вот, чего ждут от Финчера
Очевидно, всяких бисокчиги или конги в западном спин-оффе ждать не приходится.
1 комментарий
29 июня 2025 20:03
Никаких суперкаров в космосе — только уличные гонки: Пол Уокер официально вернется в последнем «Форсаже» — и это точно финальный заезд
Подробности сюжета новой части пока радуют. Но есть и опасения.
Написать
29 июня 2025 18:06
Сотни погибших, участники-дети: «Игра в кальмара» была и в реальности, но совсем не такая, как вы думаете — опровергаем популярный миф
Раскладываем по полочкам завирусившуюся теорию об одном из главных сериалов современности.
Написать
29 июня 2025 14:15
Даже в «Голодных играх» финал лучше: самые глупые моменты «Игры в кальмара 3» (наша рецензия)
Персонажи лишились логики, а я познал, что такое корейский стыд.
7 комментариев
28 июня 2025 16:40
От «Hodie mihi» до «Cras tibi»: в 3-м сезоне «Игры в кальмара» создатели скрыли массу подсказок, а мы расшифровали
А еще бонусом расскажем, сколько же выиграла дочь 222-й.
Написать
28 июня 2025 15:13
«Мы не лошади, мы — люди»: новые игры и благородство Ведущего — разбираем финал «Игры в кальмара» (со спойлерами)
Почти все умерли, но оставшиеся удивили.
Написать
28 июня 2025 13:17
«Ты думаешь, если убьешь меня, то все закончится?»: ИИ написал концовку «Игры в кальмара» — Ки Хун умрет с вероятностью 99%
Мрачный финал и правду может подвести нас к событиям спин-оффа.
Написать
28 июня 2025 08:56
«Игра в кальмара» может продолжиться после финального третьего сезона — правда, в немного другом виде
Возможно, об истории Сон Ки Хуна мы все-таки узнаем гораздо больше, чем планировалось.
Написать
28 июня 2025 07:00
Игра окончена: лучшие сериалы, которые стоит посмотреть после финала «Игры в кальмара»
Уже ставший культовым хит от Нетфликса теперь точно подошел к концу — но на замену всегда что-то найдется.
Написать
27 июня 2025 18:07
«Это плевок в лицо общества»: 90% свежести и ужас после первого же испытания — «Игра в кальмара 3» установила рекорд
Спустя два часа после выхода финал истории уже называют лучшим, что снимали Netflix.
1 комментарий
27 июня 2025 12:48
Вокруг шум, пусть так, не кипишуй: первые 5 минут «Игры в кальмара» слили в Сеть — Ки Хун в гробу, игроки ссорятся
Сериал выходит сегодня на Netflix.
Написать
27 июня 2025 12:19
«Люди любят хэппи-энды. Я тоже»: ждали мрачный финал «Игры в кальмара 3»? Шоураннер сериала переиграл всех — даже Ги-Хуна
Зрителей ждет шокирующий твист.
Написать
26 июня 2025 18:07
«Точно повторят нашу историю»: «Игру в кальмара» обвинили в плагиате российского сериала — и виной всему милашка Сэ Бёк
Частично, шоураннер корейского хита Netflix сам виноват в такой реакции коллег.
2 комментария
25 июня 2025 13:46
19 500 000 000 показов: «Игра в кальмара» побила сразу несколько невероятных рекордов еще до выхода 3 сезона
Это тот самый сериал, который изменил поп-культуру.
Написать
25 июня 2025 07:58
Приходит по-английски: в продолжении «Игры в кальмара» появится сам Брэд Питт — но с Сон Ги-Хуном они так и не встретятся
Звезде Голливуда должна достаться роль, о которой многим остается только мечтать.
Написать
23 июня 2025 13:17
«Единственный персонаж, за чью жизнь я уверен»: в 3 сезоне «Игры в кальмара» выживет лишь 1 герой — и у Ги-Хуна шансов нет
Признаемся честно: мы с вами прекрасно понимали, что главный герой не дождется хэппи-энда.
5 комментариев
22 июня 2025 18:36
Ги-хун и его карта на 45,6 миллиарда: пасхалку к финалу «Игры в кальмара» показали еще в первом сезоне
Отсылку расшифровали только в июне 2025-го.
1 комментарий
20 июня 2025 16:40
«Унылый тамада и конкурсы неинтересные»: новая «Игра в кальмара» вышла в России быстрее, чем на Netflix — но есть нюанс
Не ждите развязки истории Сон Ки Хуна.
2 комментария
20 июня 2025 11:50
«Повторить этот путь»: шоураннеры сделали печальное заявление о продолжении «Игры в кальмара» после 3 сезона
Не все секреты загадочного острова раскроют в 3 сезоне.
1 комментарий
16 июня 2025 19:34
456-й в смокинге не просто так: последний трейлер «Игры в кальмара» подтвердил популярную теорию
Премьера уже назначена: 27 июня, и судя по всему, зрителей ждёт не просто напряжение — будет бойня, в лучших (или худших) традициях проекта.
1 комментарий
14 июня 2025 14:15
До «Игры в кальмара» 2 недели: пережить мучительное ожидание помогут 3 похожих сериала, один из них — крышесносное аниме
Настраиваемся на волну правильно и без «Алисы в Пограничье», которую уже все видели.
Написать
13 июня 2025 11:50
Как щелкнуть пальцами: Танос вернется в третьем сезоне «Игры в кальмара», но играть больше не будет
Судьба самого загадочного и хайпового персонажа Netflix остается туманной.
2 комментария
10 июня 2025 13:17
Сгорел сарай, гори и хата — во всех смыслах: Netflix случайно заспойлерили крутой твист финала «Игры в кальмара»
Пары моментов нового трейлера хватило, чтоб все понять.
Написать
8 июня 2025 15:13
Плюс вайб, но минус 10 зубов: столько потерял режиссер «Игры в кальмара» за 3 сезона — вот в чем причина
Догадаетесь, почему создатель не остановился на первой части?
1 комментарий
7 июня 2025 20:03
Почему вербовщик из «Игры в кальмара» выбрал именно такчи: забава с конвертами круто «спойлерит» весь сюжет
«И у меня на это 5 причин», спел бы он. Но причины 4.
2 комментария
5 июня 2025 18:37
Фанатам полицейского из «Игры в кальмара» пора признать очевидный факт о герое: нашли две интригующих теории
Иначе посмотрите на харизматичного красавчика в погонах.
1 комментарий
5 июня 2025 16:11
Фанаты «Игры в кальмара» по свежему тизеру поняли, кто вылетит первым: но убивать таких Netflix раньше не решался — нарушат ли табу?
Есть аргумент как за, так и против участника, чьей судьбой многие обеспокоены.
Написать
2 июня 2025 14:44
Загадочный остров у берегов Южной Кореи. На шее рэпера Таноса — крестик: почему герой «Игры в кальмара» носит именно такой
Раньше все хотели крест Доминика Торетто, но ему на замену пришел аксессуар из дорамы Netflix.
Написать
2 июня 2025 13:46
В 3-м сезоне «Игры в кальмара» Ки-Хуна заменят: новому герою под силу победить Ведущего и VIP-игроков
Неожиданная теория, которые выглядит вполне логично.
Написать
2 июня 2025 08:27
15 000 000+ просмотров после премьеры: в топ-5 лучших сериалов за год всего 2 проекта Netflix — а НВО в списке нет вообще
Фавориты медиагиганта очевидны — корейцы и дети-убийцы.
Написать
1 июня 2025 15:42
Тизер 3 сезона «Игры в кальмара» раскрыл главную угрозу Ки-Хуну — и это вовсе не Фронтмен (а женщина)
Героиня появилась во 2 сезоне и уже успела натворить делов.
Написать
23 мая 2025 20:03
Сколько сезонов у «Игры в кальмара»? Разложили все по полочкам — от количества до сюжета и фанатских теорий
История постепенно подходит к концу, но есть и хорошие новости.
Написать
23 мая 2025 17:38
Всего 4 сериала Netflix собрали больше миллиарда часов просмотра за 90 дней: «Игра в кальмара», «Странные дела» — а кто ещё-то?
Это как если бы каждый житель планеты включил один и тот же сериал минут на 15.
1 комментарий
21 мая 2025 16:11
«Игра престолов» и даже «Во все тяжкие» в пролете: 5 сериалов с самыми дикими сюжетными поворотами — №1 вышел 65 лет назад
Список западных обозревателей получился на редкость спорным.
1 комментарий
19 мая 2025 07:29
«Мне кажется порою, что солдаты»: никогда не угадаете, почему в дорамах так часто включают песню «Журавли»
А еще корейцы сами ее поют: у некоторых выходит весьма недурно.
Написать
16 мая 2025 13:17
«Проявление моей милости»: спорим, вы не знали 2 факта о гробах из «Игры в кальмара» — причем тут банты и к-поп?
Цветовая гамма и украшение на крышке были выбраны не случайно.
Написать
15 мая 2025 12:19
Умри, но не совсем: судьба Ки Хуна в 3 сезоне «Игры в кальмара» окончательно прояснилась — Netflix оставили «жирный» намек
Возможно, того самого героя, к которому мы привыкли за два сезона, больше и не увидим.
Написать
15 мая 2025 11:50
В плюгавом отеле завелись «Паразиты»: эта мрачная дорама со звездами «Игры в кальмара» создана для фанов шедевра Пон Чжун Хо
Сериал можно назвать вольной адаптацией игры «Как достать соседа».
Написать
14 мая 2025 19:34
«Орхидею» и «бьюти-флауэр» Таноса помнят все: а сможете ли вы угадать, из каких сериалов Netflix еще 5 цитат? (тест)
Проверим, как хорошо вы помните реплики из культовых шоу.
Написать
12 мая 2025 20:32
Таноса нет, Ки Хун в гробу и детские слезы: трейлер 3-го сезона «Игры в кальмара» раскрыл неожиданные сюжетные подробности
Расшифровываем, что нам пытались сказать создатели нашумевшего сериала.
Написать
10 мая 2025 17:38
Кто первым умрет в 3-м сезоне «Игры в кальмара»? ИИ посмотрел трейлер и выбрал 2-х кандидатов — самые высокие шансы
А ещё нейросеть рассказала, кого создатели вряд ли решатся убрать. И это не только Сон Ки Хун.
Написать
7 мая 2025 09:54
Не порядковый номер, а мощный спойлер? Что означают числа участников «Игры в кальмара» — это не просто цифры
Если верить нумерологии, судьбы игроков уже предопределены. Но вот со 120 не все так просто.
1 комментарий
6 мая 2025 09:54
Нравится ведущий из «Игры в кальмара»? Вот еще 3 захватывающих проекта с ним — №1 и 2 оценили даже выше хита от Netflix
Один из них частично напоминает «Поезд в Пусан», а еще там засветился игрок 333.
Написать
26 апреля 2025 18:36
Если бы «Игру в кальмара» сняли в Голливуде: в сети уже нашли актеров на роль Ки Хуна, игрока 001 и вербовщика (фото)
Без Ди Каприо, конечно же, не обошлось.
1 комментарий
18 апреля 2025 16:40
«Эмоциональный шантаж»: почему в «Игре в кальмара» многие хотели продолжить соревнование — разбор поведения игроков от психолога
Заодно узнали у эксперта, состоялось бы состязание в реальности или желающих не нашлось?
Написать
18 апреля 2025 10:23
400 штук за 3 дня: как в «Игре в кальмара» появилось печенье, и почему его готовили прямо на площадке
Заодно рассказали, с кого брал пример Сон Кихун, когда облизывал сладость.
1 комментарий
15 апреля 2025 08:27
Корейский «Стивен Кинг» рекомендует: топ-4 дорамы, о которых в России мало кто знает — №2 и 3 обогнали «Игру в кальмара»
Здесь есть все: от любовных историй до борьбы с буллингом.
Написать
11 апреля 2025 15:42
Сон Ки Хун есть и в «Поднятии уровня», и в «Игре в кальмара»: тест покажет, на какого героя вы больше похожи
Ответьте на 7 простых вопросов, чтобы вычислить своего соулмейта.
1 комментарий
7 апреля 2025 18:07
От «полного фуфла» до «дымящегося навоза»: психолог объяснила, почему Лебедев так «громко» критикует фильмы
Разбираемся, что мешает дизайнеру подбирать выражения.
2 комментария
29 марта 2025 10:23
«Абсолютно полное фуфло»: Артемий Лебедев искренне презирает «Игру в кальмара» от Netflix
Фанаты такие высказывания оценят вряд ли.
1 комментарий
27 марта 2025 10:23
Связался с несовершеннолетней: злодей из «Игры в кальмара» оказался преступником в реальной жизни, и речь не о Таносе
У второстепенного актера преступление куда серьезнее.
Написать
23 марта 2025 12:19
Захватывающий квест на выживание с харизматичными героями – эта дорама понравится любителям «Игры в кальмара»
Бодрый триллер родом из Японии.
Написать
23 марта 2025 10:52
«Графика супер, сюжет огонь»: эту дораму из 30 серий оценили на 8/10 — в духе «Игры в кальмара» и «Алисы в Пограничье»
А некоторые даже разглядели в ней схожесть с «Черным зеркалом».
1 комментарий
21 марта 2025 16:40
От Таноса до Ки Хуна: кто ваш идеальный мужчина из сериала «Игра в кальмара» (тест)
Ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать, с кем бы вы сошлись характерами.
Написать
21 марта 2025 15:13
Похожего сюжета недостаточно: почему «Алиса в Пограничье» не добилась тех же успехов, что «Игра в кальмара»
Но это не значит, что сериал не стоит внимания.
5 комментариев
20 марта 2025 08:27
Таносы бывают разные: тест покажет, на какого героя вы похожи — из Marvel или из «Игры в кальмара»
Про вселенную говорили оба, но кто вам ближе?
5 комментариев
18 марта 2025 21:01
«Сюжет покорил»: этот боевик вышел 12 лет назад, но все еще заставляет плакать — в главной роли Танос из «Игры в кальмара»
Если ранее не были знакомы с его творчеством, удивитесь столь серьезному амплуа.
Написать
17 марта 2025 12:19
Что известно про ведущего из «Игры в кальмара»: как получил место, и кто может стать следующим Фронтменом
Возможно, на исход намекает постер, снятый еще для первого сезона.
Написать
17 марта 2025 08:56
Кто самый главный из охранников в «Игре в кальмара»? Это точно не Но Ыль и угрожавшие ей парни
О настоящем лидере многие моментально забывают.
Написать
9 марта 2025 09:25
Звезда «Игры в кальмара» когда-то сыграл в одном из лучших зомби-фильмов современности — посмотрите его прямо сейчас
Кажется, в зомби-апокалипсисе он все-таки выжил, а вот игры закончились для него плачевно.
Написать
5 марта 2025 16:11
Эти персонажи знакомы корейцам с детства: вот кем вдохновлены жуткие куклы из «Игры в кальмара» (фото)
Русскоязычным зрителям может показаться, что образы взять с потолка, но это не так.
Написать
4 марта 2025 08:56
Что ждет полицейского из «Игры в кальмара» в новом сезоне? Нейросеть предложила сразу 3 теории
Возможно, хэппи-энд герою все же не светит.
Написать
24 февраля 2025 09:54
Второй сезон «Игры в кальмара» лучше первого почти во всем: объясняем для тех, кто смотрел невнимательно
Плоха в этот раз лишь концовка.
Написать
22 февраля 2025 22:09
Детское состязание? Как бы не так! Правила шестиногого пентатлона из 2 сезона «Игры в кальмара»
Еще одна детская игра, из-за которой умерли десятки игроков.
1 комментарий
22 февраля 2025 11:50
Что означают красные и синие конверты в «Игре в кальмара» — разоблачение популярной теории
Фанаты сериала оказались не правы.
Написать
20 февраля 2025 15:42
Рэперы — тоже люди? Из «Игры в кальмара» вырезали важный эпизод с Таносом, раскрывающим его с неожиданной стороны
Кто бы мог подумать, что этот антагонист может проявлять сочувствие.
1 комментарий
20 февраля 2025 08:27
Даже создатель сериала намекает: Танос может вернуться в 3 сезоне «Игры в кальмара», но в неожиданной роли
Злодей еще успеет попортить кровь своим убийцам.
3 комментария
18 февраля 2025 12:48
«Много крови и жестокости»: аниме «Страна чудес смертников» — будто «Игру в кальмара» сняли с тормозов
Тюрьма, в которой нет надежды на свободу.
1 комментарий
17 февраля 2025 11:21
Ни слова про «тише едешь» и «красный свет»: что на самом деле говорит кукла из «Игры в кальмара»
Создатели смертельных игрищ нашли способ еще сильнее поиздеваться над участниками.
3 комментария
17 февраля 2025 09:54
45,6 млрд вон точно ушли бы не зря: детектив из «Игры в кальмара» признался, на что бы потратил выигрыш
Даже те, кто борются с этой системой, не отказались бы от столь «жирного» приза.
Написать
16 февраля 2025 22:00
Это уже не рис с яйцом, а пибимпаб: готовим дома главную закуску из «Игры в кальмара»
Рецепт простой и не требует каких-то особенных ингредиентов.
1 комментарий
16 февраля 2025 21:00
Как «Игра в кальмара», только на колесах и с Джокером: посмотрите «Скрежета металла», если еще не видели
Безумные гонки, которые точно понравятся фанатам слэшеров.
2 комментария
16 февраля 2025 09:54
Еще жестче «Игры в кальмара»: это аниме вышло в 2007 году, а до сих пор актуально — рейтинг выше, чем у дорамы от Netflix
Кстати, оно понравится не только фанатам корейского сериала.
Написать
15 февраля 2025 16:40
Ляп сценаристов или задумка? Эта странная сцена из первого сезона «Игры в кальмара» не поддается объяснению
Логика вышла из чата.
2 комментария
13 февраля 2025 12:19
Netflix эту сумму тратит на производство сериала: сколько выиграл Сон Ки Хун в «Игре в кальмара»
Сумма огромная, но не для людей с огромными запросами и наполеоновскими планами.
Написать
12 февраля 2025 18:36
«Систему так просто не сломать»: нейросеть предложила 3 варианта концовки «Игры в кальмара»
На случай, если Ки Хун бы погиб в одном из испытаний.
1 комментарий
12 февраля 2025 16:40
Те же яйца, только с сегунами: в Японии сняли «убийцу» корейской «Игры в кальмара» от Netflix
Первый кадр уже есть и, скажем честно, интригует.
Написать
12 февраля 2025 15:13
Сюжетный ляп или необходимость? Почему Ки Хун не заподозрил игрока 001 во втором сезоне «Игры в кальмара»
Неужели жизнь его совсем ничему не учит?
2 комментария
12 февраля 2025 14:44
Тише едешь, дальше будешь: сможете угадать 5/5 марок машин из «Игры в кальмара»? (тест)
Только не спешите с ответом — эта игра не на время.
Написать
12 февраля 2025 12:19
Смогли бы вы выжить в «Игре в кальмара»? Ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать свои шансы (тест)
Меньше чем за минуту определим, что вас ждет — 45,6 млрд вон или вылет в первом раунде.
Написать
12 февраля 2025 09:25
Придется надеть маску? На участь Ки-хуна в 3 сезоне «Игры в кальмара» случайно намекнули авторы сериала
Подтвердить или опровергнуть теорию пока не так-то просто.
2 комментария
11 февраля 2025 07:58
Цвет и фасон выбраны не случайно: почему в «Игре в кальмара» у игроков зеленая спортивная форма
Разбираем все возможные причины и отсылки.
Написать
10 февраля 2025 17:38
От милашки Мён Ги до сурового Ки Хуна: что ваш любимый герой из «Игры в кальмара» расскажет о вас (тест)
Наличие фаворита может подсветить ваши темные стороны. И не только.
2 комментария
10 февраля 2025 16:11
«Игра в кальмара» могла бы получить совсем другой формат — и потенциально выйти на экраны намного позже
В успех хитового проекта от Нетфликса долгое время не верил почти никто.
Написать
10 февраля 2025 08:27
Реальность vs. виртуальность: «Игру в кальмара» смешали с «Алисой в пограничье» и получилась эта дорама на 30 серий
Все эпизоды уже можно посмотреть.
Написать
9 февраля 2025 17:38
Такую теорию встретишь нечасто: «Игру в кальмара» посчитали скрытой рекламой — догадаетесь, чего именно?
Что, если сериал готовит всех нас к неизбежному? Некоторые зрители так и считают.
1 комментарий
9 февраля 2025 11:23
Вот они слева направо: ИИ подобрал актеров для российской «Игры в кальмара» — Танос наш фаворит (фото)
Увы, Юра Борисов оказался в пролете. А вот для Козловского нейросеть место нашла.
2 комментария
9 февраля 2025 07:00
Вынудили Финчера снимать новую «Игру в кальмара»? Почему Netflix закрыл «Охотников за разумом»
Режиссер был бы рад завершить историю.
1 комментарий
8 февраля 2025 07:29
Ки Хун мог стать охранником, а не игроком? ИИ построил занятную теорию об «Игре в кальмара» — все решают карты
Что, если игра в ттакджи несет в себе куда больший смысл?
Написать
6 февраля 2025 14:44
Что будет, если фронтмен «Игры в кальмара» погибнет в испытании: ИИ придумал 3 теории
Заодно спросили нейросеть, как развернется сюжет, если кто-то из охранников выстрелит в распорядителя.
Написать
6 февраля 2025 07:00
ИИ перенес героев «Игры в кальмара» в аниме: сможете отличить Ки Хуна от Таноса? (тест)
Настоящие фанаты точно ответят хотя бы на 5/6 вопросов.
3 комментария
4 февраля 2025 21:01
Почему у Таноса в «Игре в кальмара» разноцветные ногти? Камни бесконечности и Marvel ни при чем
Суперзлодейского в персонаже куда меньше, чем кажется.
2 комментария
4 февраля 2025 16:56
Организатор, игрок или детектив: кто вы из «Игры в кальмара» по знаку зодиака (тест)
Узнаем вашу роль в сериале от Netflix меньше чем за минуту.
2 комментария
3 февраля 2025 18:07
Битва Таносов: угадайте, в какой вселенной герой сказал фразу — в «Мстителях» или «Игре в кальмара»
На вопрос №6 ответят лишь настоящие знатоки. Или нет?
1 комментарий
3 февраля 2025 11:50
Что ждет беременную Чжун Хи в 3 сезоне «Игры в кальмара»: у создателей сериала есть лишь два пути
И каждый из возможных вариантов развития событий имеет свои плюсы и минусы.
Написать
3 февраля 2025 09:54
Как можно быть такими глупыми? 6 главных ошибок персонажей «Игры в кальмара», которые зрители не могут простить
Смертей главных героев запросто можно было избежать.
1 комментарий
2 февраля 2025 14:15
«Игра в кальмара» или «Игра престолов»? Только истинные сериаломаны угадают, откуда эти 6 цитат (тест)
Проверим, как хорошо вы разбираетесь в разного рода играх.
2 комментария
1 февраля 2025 18:07
На новом постере «Игры в кальмара» — участник 214: ИИ предложил 3 теории, кем может быть этот персонаж
Раньше номер нигде не фигурировал. Вдруг сценаристы выбрали его неслучайно?
Написать
31 января 2025 18:36
В Таиланде еще в 2024 году вышла своя «Игра в кальмара»: фильм скоро покажут в России, но есть неприятный нюанс
Прокатчики решили прибегнуть к хитрой уловке.
Написать
30 января 2025 21:30
От игрока 456 до Таноса: тест покажет, на кого из «Игры в кальмара» вы похожи
Ответьте на 5 вопросов и вычислите своего соулмейта из второго сезона.
2 комментария
30 января 2025 18:36
Кровавый фильм, который обожает пересматривать Тарантино: породил «Игру в кальмара» и «Голодные игры»
Входит в топ-10 рекомендуемых режиссером.
Написать
30 января 2025 16:40
Netflix попытался повторить «Игру в кальмара» и сел в лужу: наша рецензия на дораму «Шоу восьми»
Амбициозный сериал и интересной идеей, но беспросветно глупыми (моментами) и жестокими героями.
Написать
30 января 2025 07:00
Начали «отменять»: одна из главных звезд «Игры в кальмара» спровоцировал секс-скандал и лишился работы
Не исключено, что в третьем сезоне мы его не увидим.
Написать
28 января 2025 10:52
«Не может быть совпадением»: «Игру в кальмара» обвинили в плагиате — Netflix украл идею у индийского фильма?
Самое удивительное, что у киноленты рейтинг выше, чем у корейского сериала. Но о «первоисточнике» мало кто слышал.
Написать
28 января 2025 07:29
Первые спойлеры к финалу «Игры в кальмара»: важные смерти в самом начале 3 сезона — актеры проболтались
Зрители сериала, похоже, лишатся двух любимых героев.
Написать
26 января 2025 21:01
Обогнали даже «Игру в кальмара»: 5 дорам 2024 года, получивших самый высокий рейтинг
Найдутся и слезливые мелодрамы, и напряженные детективы.
Написать
23 января 2025 17:09
Спецэффекты даже там, где ты их не ждешь: как снимали 2 сезон «Игры в кальмара» и что осталось за кадром
Уникальный проект создавали в особых условиях.
Написать
23 января 2025 16:11
Безобидная старушка — главная злодейка «Игры в кальмара»? Объясняем дикую, но правдоподобную теорию фанатов
Возможно, все это время Сон Ки Хун «воевал не туда».
3 комментария
23 января 2025 10:23
Помните драку в туалете из «Игры в кальмара»? Во время съемок Танос получил неприятную травму — и дело не в вилке
Это доказывает профессионализм исполнителя роли.
Написать
22 января 2025 17:38
Нравится главный герой из «Игры в кальмара»? Вот его 5 крутых ролей в других проектах — напряжения не меньше
В подборке найдутся и фильмы, и сериалы.
2 комментария
20 января 2025 12:00
«Слово Ки Хуна: Кальмар на асфальте»: 5 «разрывных» мемов с Таносом из 2 сезона «Игры в кальмара»
Эти коротенькие видео надолго засядут в ваших головах.
Написать
20 января 2025 08:40
Ки Хун погибнет ради того, кого мы еще даже не видели: дикая теория о 3 сезоне «Игры в кальмара»
В Азии цифрам предают особое значение, и четверка в номере главного героя — не исключение.
Написать
19 января 2025 21:30
Увы, это не BTS: игрок 456 назвал k-pop группу, которая точно бы выжила в «Игре в кальмара»
А участник 001 с ним, похоже, не согласен.
Написать
19 января 2025 11:21
3 захватывающие теории по 3 сезону «Игры в кальмара»: Ки Хун найдет работу, брата и узнает тайну
Теперь не корейский, а скорее индийский сериал.
Написать
18 января 2025 13:17
У фанатов «Игры в кальмара» есть дикая теория о капитане Паке — она вполне может оказаться правдой в третьем сезоне
Другого объяснения действиям персонажа просто-напросто нет.
4 комментария
16 января 2025 09:54
Выше «Игры в кальмара», круче «Йеллоустоуна»: новый хит Netflix идеален во всем, кроме концовки
Жанр вестернов продолжает переживать вторую молодость.
3 комментария
15 января 2025 07:29
ИИ придумал 6 испытаний для российской «Игры в кальмара»: №4 приводит в ужас — откуда такая фантазия?
Хорошо, что создатели корейской версии этим не вдохновились.
Написать
14 января 2025 16:40
«Игра в кальмара», если бы ее сняли в Голливуде: корейцев в трейлере Netflix заменили на Ривза и Круза
Такой проект мог бы стать еще популярнее на стриминг-сервисе.
Написать
14 января 2025 07:29
Почему Таноса в «Игре в кальмара» назвали именно так: у режиссеров были веские причины
Главный антагонист шоу не уничтожил половину человечества, но внес свою лепту в разлад между героями.
Написать
13 января 2025 16:11
«Игра в кальмара» — это сериал или все-таки дорама? Разбираемся, в чем разница
Из-за того, что проект от Netflix, возникает путаница. Но на самом деле все просто.
Написать
12 января 2025 19:34
Радуга и гробы: объясняем скрытый смысл самой крутой игры второго сезона «Игры в кальмара»
Шоураннеры, как оказалось, хотели донести до зрителей важный посыл.
Написать
12 января 2025 18:36
«Игра в кальмара 2» спровоцировала серьезный скандал в Азии: виной всему — безобидный на первый взгляд диалог
Будущее шоу под угрозой в еще одной стране.
Написать
12 января 2025 17:38
Чтобы скрасить ожидание: подборка сериалов для тех, кто уже с нетерпением ждёт 3 сезона «Игры в кальмара»
Новых серий ждать слишком долго не придется, но в перерыве можно успеть оценить еще парочку представителей жанра.
Написать
12 января 2025 11:50
Третий сезон «Игры в кальмара» точно будет сильно отличаться от предыдущих — все благодаря тому самому сюжетному повороту
В третий раз зрители на такое точно не купятся.
2 комментария
12 января 2025 07:58
Не только лжец, но и трус: малозаметные детали, раскрывающие характер Ин Хо из «Игры в кальмара»
Обвел вокруг пальца миллионы людей.
Написать
11 января 2025 19:05
Первый сезон «Игры в кальмара» был лучше второго: объясняем на пальцах, что не так с продолжением
Свою роль сыграли даже хитрые схемы самого Нетфликса.
1 комментарий
10 января 2025 18:07
Рвущую все рейтинги «Игру в кальмара» запрещали лишь в нескольких странах: вот по каким причинам
Россия не стала исключением — разговоры о сериале ведутся вновь.
1 комментарий
10 января 2025 15:42
В России есть своя «Игра в кальмара», и не одна: 5 напряженных сериалов о выживании
У каждого рейтинг не ниже 7.4 балла.
4 комментария
10 января 2025 13:17
Не только вербовщик из «Игры в кальмара»: 5 шикарных дорам с Кон Ю — он и гоблин, и врач, и учитель
Многие помнят его по фильму «Поезд в Пусан», но это не единственный достойный проект.
2 комментария
10 января 2025 12:48
Понравился игрок 388 из «Игры в кальмара»? Вот еще 5 сериалов с его участием — у всех высокий рейтинг
Фанаты дорам могли уже видеть его в нашумевшем тайтле №1.
2 комментария
10 января 2025 10:23
Что общего у ДиКаприо и Скруджа Макдака? Звезда «Слова пацана» рассекретила стыдный недостаток Лео
А ведь по большинству фильмов актера о подобном даже не подумаешь.
1 комментарий
10 января 2025 07:58
Сын и отец — одна Сатана? Самая шокирующая фанатская теория об «Игре в кальмара 2» получила подтверждение
Неспроста судьба дважды свела Ки Хуна с волками в овечьей шкуре.
Написать
9 января 2025 18:07
«Ты орхидея, мой beauty flower»: только фанаты продолжат 6 цитат из «Игры в кальмара»
Собрали высказывания сразу из двух сезонов.
3 комментария
9 января 2025 16:40
«Игра в кальмара» основана на реальных событиях? Что известно о настоящем учреждении, в котором мучили корейцев
Сериал вдохновлен трагической историей об азиатских бездомных.
Написать
9 января 2025 15:42
Пока ждете третий сезон «Игры в кальмара»: 5 проектов об играх на выживание — от фильма до аниме
У всех высокий рейтинг и напряженный сюжет.
1 комментарий
9 января 2025 15:13
Смертей и слез будет еще больше: в Сети раскрыли, какие испытания ждут в 3 сезоне «Игры в кальмара»
456-му придется лично отправлять игроков на верную погибель.
Написать
9 января 2025 14:15
Ли Джон-Джэ почти отказался от главной роли в «Игре в кальмара» — вот почему
Актер уже было поддался уговорам своего агента, но вовремя передумал.
Написать
6 января 2025 21:01
Танос — не мерзкий позер, а главная звезда сезона? 5 моментов «Игры в кальмара 2», которые это подтверждают
Сериал без него уже не будет прежним.
3 комментария
6 января 2025 14:44
Тоже ждете искупление Мин-су? Главную ошибку «Игры в кальмара 2» еще не поздно исправить в 3 сезоне
У шоураннеров пока есть время внести правки в сценарий.
Написать
6 января 2025 13:46
Ки Хун рядом не стоял: Дэдпул попал в «Игру в кальмара», и той самой кукле не поздоровилось
Впрочем, наемник в красном трико тоже пережил несколько непростых минут.
Написать
6 января 2025 12:48
О, вы из Лондона? Почему кореец Танос из «Игры в кальмара 2» вечно переходит на английский язык
Отсылки к Мстителям можете не искать.
1 комментарий
5 января 2025 14:44
ДиКаприо снялся в 3 сезоне «Игры в кальмара»? Netflix наконец отреагировали на утекший в Сеть «спойлер»
Камео артиста обсуждают на каждом углу.
2 комментария
5 января 2025 12:48
Что покажут в 3 сезоне «Игры в кальмара»: от гибели Ки Хуна до кровавой мести VIP-гостям
Тайну загадочного острова наконец-то раскроют.
Написать
5 января 2025 11:50
Нейросеть перенесла советских киногероев в «Игру в кальмара»: угадайте персонажей в новом амплуа (тест)
Только настоящие киноманы верно ответят на 5/5 вопросов.
1 комментарий
4 января 2025 18:08
Необычно милая концовка «Игры в кальмара»: Нетфликс отказались от нее на фоне успеха первого сезона
История могла бы завершиться на праздничной ноте, но увы.
Написать
4 января 2025 13:46
Уже посмотрели новую «Игру в кальмара»? Тогда пройдите тест — покажет, как вы запомнили первую серию
На первый эпизод обращают внимание не все, а многие его и вовсе забывают к финалу.
Написать
4 января 2025 07:29
Посмотрели 2 сезон «Игры в кальмара» и дали ответ на 10 вопросов: они интересуют фанатов больше всего
Почему Ведущий вступил в игру и кто такой загадочный лодочник.
Написать
3 января 2025 22:00
Когда выйдет третий сезон «Игры в кальмара»? Netflix заспойлерили дату премьеры
Похоже, долго ждать финал не придется.
Написать
3 января 2025 16:40
Если уже посмотрели новую «Игру в кальмара»: 10 захватывающих дорам с актерами из второго сезона
Скоротаете время и познакомитесь с новичками. Кстати, многих вы уже наверняка знаете.
Написать
2 января 2025 18:07
Смотрите второй сезон «Игры в кальмара»? Вот интересный факт о масках: создатели вдохновились самой природой
Заодно вспомните, что значат круг, квадрат и треугольник.
Написать
28 декабря 2024 12:48
Русским сериал не понравится особо сильно: посмотрели 2 сезон «Игры в кальмара» от Нетфликс и делимся честным отзывом
Посмотрел проект запоем до трех ночи и мне есть чем поделиться.
1 комментарий
27 декабря 2024 11:50
Этот корейский сериал стал одним из лучших вестернов на Нетфликсе — и вышел он еще в 2023 году
Очередное доказательство, что южнокорейской киноиндустрии уже подвластен даже самый «американизированный» жанр.
Написать
27 декабря 2024 07:29
«Меня уже тошнит»: создатель возненавидел 2 сезон «Игры в кальмара», но от 3 не отказался
Сотрудничество с Нетфликс вышло талантливому сценаристу боком.
1 комментарий
26 декабря 2024 13:17
У Нетфликса большие планы на киновселенную «Игры в кальмара» — и режиссер сериала от этого не в восторге
Ситуация начинает накаляться, а создатель хитового шоу хочет сбежать от продюсеров стриминга как можно дальше.
Написать
22 декабря 2024 10:52
Ждете 2 сезон «Игры в кальмара»? Дата выхода уже есть, как и подробности о сюжете
До премьеры рукой подать.
Написать
16 декабря 2024 07:00
Ждете второй сезон «Игры в кальмара»? Пройдите тест — покажет, помните ли вы первую часть
Вдруг сейчас самое время все пересмотреть?
4 комментария
10 декабря 2024 08:27
Критик назвал топ-3 сериала от Netflix за 2024 год: если еще не смотрели, вам крупно повезло
А тем, кто уже видел, советуем глянуть еще раз.
Написать
6 декабря 2024 13:17
Пересмотрели все хиты от Netflix? Приготовьтесь к тесту — он покажет, помните ли вы сюжеты
На 5/5 вопросов ответят заядлые сериаломаны.
Написать
4 декабря 2024 15:42
Лишился зубов, миллионы были на кону: чем для создателя «Игры в кальмара» обернулась работа с Нетфликс
За кадром страсти разворачивались не хуже, чем в пресловутых «детских» соревнованиях.
Написать
16 ноября 2024 09:25
Эти 5 сериалов от Netflix смотрели почти все: но лишь единицы помнят детали сюжета (тест)
Если считаете себя знатоком репертуара, попробуйте ответить на 5 вопросов.
Написать
10 ноября 2024 10:23
Тест для фанатов «Игры в кальмара»: угадайте, кто сказал эту фразу — герой дорамы или философ
Скоротаете время в ожидании второго сезона.
Написать
26 августа 2024 07:45
«Пила» встречает «Игру в кальмара»: что известно про новый ужастик «Стрим» — подарок для любителей слэшеров
Первые зрители в восторге от спецэффектов, но эталонным фильм не назовешь.
Написать
22 августа 2024 14:30
Обожаете сериалы Netflix? Тест покажет, кто из красавчиков-актеров стал бы вашей идеальной парой
Заботливый милаш или дерзкий плохиш?
Написать
22 августа 2024 08:30
Не только сиквел «Игры в кальмара»: 7 самых ожидаемых корейских дорам осени 2024 года
Зрители смогут легко найти проект по вкусу.
Написать
21 августа 2024 11:00
Фанатеете по сериалам Netflix? Этот тест покажет, насколько хорошо вы их помните
Всего 5 вопросов, но ответят на них не все.
Написать
15 августа 2024 19:15
Если б «Игру в кальмара» снимали в СССР: трейлер кроссовера, которому позавидует даже Marvel
Сон Ки Хун больше не нищий, а Саэ-пек, как и прежде, его презирает.
Написать
15 августа 2024 11:45
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия?
735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667