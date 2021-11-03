Отзывы о сериале «Игра в кальмара»

Прежде чем снова погрузить зрителя в пугающий Lego-мир с детскими играми, создатели уделяют внимание долгой и качественной экспозиции. Победитель прошлой игры Сон Ки-хун ненавидит полученные деньги, называя их кровавыми и принадлежащими людям, которые погибли с ним в гонке трехлетней давности. Он тратит их понемногу, сосредотачиваясь на одной большой цели — уничтожении игр. Пробраться в логово врага он надеется через вербовщика в стильном костюме, который заманил его в игру на станции…
Авторизация по e-mail