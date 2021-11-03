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Отзывы о сериале «Игра в кальмара»

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Наша рецензия: Смертельная гонка возвращается.

Прежде чем снова погрузить зрителя в пугающий Lego-мир с детскими играми, создатели уделяют внимание долгой и качественной экспозиции. Победитель прошлой игры Сон Ки-хун ненавидит полученные деньги, называя их кровавыми и принадлежащими людям, которые погибли с ним в гонке трехлетней давности. Он тратит их понемногу, сосредотачиваясь на одной большой цели — уничтожении игр. Пробраться в логово врага он надеется через вербовщика в стильном костюме, который заманил его в игру на станции…

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Мардж 3 ноября 2021, 17:52
Оценка
Неожидано, но корейские киноделы явно на подъеме!!! То "Паразитов" сняли, то теперь "Игру". Думаю и дальше чем-либо стоящим удивят.
3 ноября 2021, 17:52 Ответить
Максим Казаков 7 января 2025, 20:25
Оценка
У...ды, по другому не могу сказать... Зачем так закончили второй сезон? не понимаю!!! Одна игра-один сезон, логично! А тут ждать, хер знает сколько... Пошли на хер! Даже смотреть продолжение не буду!!!
7 января 2025, 20:25 Ответить
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