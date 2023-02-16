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Киноафиша Новости Съемки второго сезона «Игры в кальмара» начнутся летом

Съемки второго сезона «Игры в кальмара» начнутся летом

16 февраля 2023 13:14
Съемки второго сезона «Игры в кальмара» начнутся летом

Продолжение популярного корейского триллера станет масштабнее и будет посвящено теме мести.

Звезда популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара» Ли Джон-джэ в новом интервью для Ilgan Sports объявил о том, что съемки второго сезона сериала начнутся летом этого года. Он добавил, что работа на площадке может занять у команды 10 месяцев:

«Съемки второго сезона «Игры в кальмара» начнутся летом и, скорее всего, продлятся около 10 месяцев. Над первым сезоном мы тоже работали около 10 месяцев, но в тот раз нам помешали производственные простои, вызванные пандемией коронавируса. Учитывая, что продолжение станет масштабнее, его разработка, вероятно, займет больше времени».

Учитывая обозначенные актером сроки, премьера новых серий шоу, вероятно, состоится в 2024 году. Несмотря на то, что миллионам фанатов корейского хита еще долго придется дожидаться продолжения, Ли Джон-джэ уже сейчас готов раскрыть некоторые детали второго сезона:

«Можно с большой долей уверенности предположить, что новые серии будут посвящены теме мести. Ключевой фигурой в этой истории станет организатор игр, персонаж Ли Бен-хона. Похоже, что он и мой герой будут выступать главными действующими лицами продолжения».

Первый сезон «Игры в кальмара» повествует о разношерстной компании людей из самых разных слоев общества, которые вследствие своих финансовых проблем вынуждены участвовать в смертельных играх на выживание, за победу в которых им обещают выплатить огромный денежный приз. После премьеры осенью 2021 года шоу не только было удостоено восьми номинаций на «Эмми» и трех номинаций на «Золотой глобус», но и стало самым популярным проектом за всю историю Netflix, набрав около 1,65 млрд часов просмотров на сервисе.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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