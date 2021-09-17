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Игра в кальмара
Сезоны
Игра в кальмара, список сезонов
Ojing-eo geim
18+
Год выпуска
2021
Страна
Южная Корея
Эпизод длится
55 минут
Стрим-сервис
Netflix
Рейтинг сериала
8.4
Оцените
31
голос
8
IMDb
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Список сезонов сериала «Игра в кальмара»
Сезон 1 / Season 1
9 эпизодов
17 сентября 2021
Сезон 2 / Season 2
7 эпизодов
26 декабря 2024
Сезон 3 / Season 3
6 эпизодов
27 июня 2025
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