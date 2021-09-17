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Постер сериала Игра в кальмара
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Игра в кальмара, список сезонов

Ojing-eo geim 18+
Год выпуска 2021
Страна Южная Корея
Эпизод длится 55 минут
Стрим-сервис Netflix

Рейтинг сериала

8.4
Оцените 31 голос
8 IMDb
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Список сезонов сериала «Игра в кальмара»
Игра в кальмара - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
9 эпизодов 17 сентября 2021
 
Игра в кальмара - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
7 эпизодов 26 декабря 2024
 
Игра в кальмара - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
6 эпизодов 27 июня 2025
 
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