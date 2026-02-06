Исторический киноляп в «Бриджертонах»: зрители заметили в кадре то, что выбивается из эпохи на 100 лет

Оповещения от Киноафиши
6 февраля 2026 09:54
Четвертый сезон обрастает новыми проблемами.

Первая часть четвертого сезона «Бриджертонов» вышла на Netflix 29 января. История Бенедикта и Софи стремительно катится в сторону откровенной мыльной оперы. Произошло это не только из-за шаблонного сюжета, но и благодаря манипулятивному саундтреку, который работает как гигантская подсказка.

В сцене, где Бенедикт впервые видит Софи, лирические струнные включаются так резко и громко, что момент судьбоносной встречи можно «услышать» даже с закрытыми глазами.

Но зрители, уставшие от навязчивой музыки, переключились на визуал. И нашли то, что не заметили гримеры. У новой героини, леди Араминты (Кэти Льюнг), на левом ухе заметили небольшой клейкий пластырь. Проблема в том, что события сериала происходят в начале 1800-х годов, а первый хирургический пластырь в его современном виде был запатентован только в 1920 году. Этот киноляп, словно портал в будущее, попал в кадр.

Реакция в сети разделилась. Одни пользователи иронизируют:

Да, жаль, что они не прикрыли это лучше. Например, не надели какую-нибудь модную серьгу-кафф.

Другие удивляются такому уровню внимательности: кто вообще так пристально смотрит на уши? По большому сету, пластырь — мелочь на фоне общего флера условности «Бриджертонов». Но сложно не согласиться, что эта мелочь стала симптомом: когда сериал так настойчиво пытается казаться романтичным и важным, любая прореха в деталях становится заметнее.

Она напоминает, что за историческими костюмами и балами скрывается обычная съемочная площадка с ее будничными проблемами. Вторая часть сезона выйдет 26 февраля. Посмотрим, сможет ли команда «Бриджертонов» после этого инцидента тщательнее проверять уши своих героев — или же зрители найдут новые, еще более странные промахи.

Фото: Кадры из сериала «Бриджертоны»
Валерия Белашкова
