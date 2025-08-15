Чтобы не скучать по высшему обществу: лучшие исторические сериалы, которые стоит посмотреть фанатам «Позолоченного века»

На современном телевидении найдется немало отличных сериалов для тех, кто любит изучать новое с помощью исторических драм, и «Позолоченный век» точно можно считать одним из таких шоу.

Действие разворачивается в девятнадцатом веке в Нью-Йорке, где происходит столкновение старых и новых денег — все это, конечно, ведет к разного рода интригам и заговорам среди людей, которые сделают что угодно ради того, чтобы стать еще влиятельнее.

Буквально несколько дней назад к концу подошел третий сезон, а вот четвертый выйдет еще нескоро — потому в перерыве можно успеть оценить еще несколько похожих и не менее интересных сериалов.

Если вам не терпится узнать больше о британской элите «Позолоченного века», «Корона» как раз для вас. Сериал, выпущенный на Нетфликсе, рассказывает историю жизни и правления королевы Елизаветы II, которая неожиданно для самой себя и всех вокруг стала правительницей Великобритании после такой же неожиданной смерти своего отца-короля.

Сюжет охватывает самые интересные события, происходившие с королевской семьей в течение нескольких десятилетий прошлого века, рассказывая в том числе и об отношениях уже короля Чарльза и принцессы Дианы.

Еще один хит от Нетфликса, романтическая драма стала экранизацией одноименной серии романов, речь в которых идет о семействе Бриджертонов, ищущих любовь в жестоком высшем свете.

Главное достоинство сериала — в том, что каждый сезон сосредотачивается только на одном из восьми детей Бриджертонов, тем самым давая каждому главному герою достаточно экранного времени, чтобы по-настоящему раскрыть его для зрителя. В итоге «Бриджертоны» стали настолько популярны, что шоу продлили сразу на пятый и шестой сезоны, а в будущем оно наверняка пойдет и дальше.

Снятый по мотивам трилогии «Сага о Форсайтах» Джона Голсуорси, сериал получил всего два сезона, но при этом обрел почти безупречную репутацию среди критиков, удостоившись похвалы за приверженность оригинальному сюжету.

Хотя у «Саги о Форсайтах» есть самый что ни на есть точный первоисточник, сериал не стал откровенно копировать ни книгу, ни даже первую экранизацию 1967 года, с которой его все-таки сравнивают, но в хорошем смысле. В итоге получается практически идеальный вариант для поклонников «Позолоченного века», которые пока что не готовы посвятить себя многосезонным шоу.

Как и в «Позолоченном веке», в «Буканьерках» весь сюжет построен на противостоянии старых и новых денег, но сюжет все-таки сильно отличается. В сериале, выходящем на Apple TV+, речь идет о пяти молодых аристократках, которые приезжают из США в Великобританию, чтобы устроиться и в британском высшем свете, но в итоге сталкиваются с кучей проблем, в том числе и с разницей менталитетов.

Пока что у «Буканьерок» только два сезона, но популярность шоу растет в геометрической прогрессии, так что продолжение точно не заставит себя ждать.

Сериал без преувеличения можно считать одной из лучших исторических драм в истории телевидения — влияние «Аббатство Даунтон» настолько сильно, что франшиза все еще не сходит с экранов спустя десять лет после завершения самого сериала.

«Аббатство Даунтон» охватывает события как глобальные, так и локальные, разворачивая свой сюжет вокруг семьи аристократов, вынужденных сталкиваться с множеством скандалов и драматичных развязок, а также с поиском себя и собственного счастья.

Кстати, «Позолоченный век» и «Аббатство Даунтон» принадлежат одному и тому же создателю, а в сети то и дело ходят слухи о том, что действие обоих сериалов разворачивается в одной и той же вселенной. О том, что по этому поводу думает сам Джулиан Феллоуз, мы уже писали здесь.