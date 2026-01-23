Февраль 2026 забит под завязку: новые сериалы выходят один за другим — от перезапуска «Клиники» до истории семьи Кеннеди

Февраль 2026 года внезапно выглядит как месяц, в котором приднтся постоянно выбирать, что смотреть первым. Новинки выходят плотной очередью, а продолжения — аккурат к вечерам, когда «ну одну серию и спать», к сожалению, не сработает.

Уже 1 февраля стартует британский мини-сериал «Исчезнувший» — детектив о мужчине, пропавшем прямо во время поездки на поезде во Франции. Завораживающие виды Парижа и Марселя как с открытки, но они часть напряженной атмосферы, так что любителям европейских триллеров стоит поставить дату в календарь.

8 февраля выходит «Предместье» — современная адаптация фильма 1989 года, где молодая пара возвращается в дом детства мужа и довольно быстро понимает, что загадочный сосед напротив замышляет что-то нехорошее. Все восемь серий обещают выложить сразу, а в главной роли — Кеке Палмер.

10 февраля внимание переключится на «Американскую историю любви» — новый проект Райана Мерфи о Джоне Кеннеди-младшем и Кэролин Бессетт. Создатели обещают избегать классических клише байопиков, чтобы показать историю о любви под давлением славы.

25 февраля возвращается «Клиника»: в перезапуске Джей Ди и Терк уже повзрослели, но все еще шутят и пытаются не сгореть на работе в системе здравоохранения. А ближе к концу месяца, 26 февраля, выходит вторая часть четвертого сезона «Бриджертонов» — и без новых любовных драм в альтернативной Англии, разумеется, не обойдется.

В общем, февраль обещает быть насыщенным: от триллеров и комедий до больших романтических историй, которые легко затягивают на несколько вечеров подряд.