Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал. Амулет зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Нашла идеальную альтернативу «Бриджертонам»: рейтинг на IMDb даже выше – 7.6, так что залпом посмотрела все 3 сезона

Нашла идеальную альтернативу «Бриджертонам»: рейтинг на IMDb даже выше – 7.6, так что залпом посмотрела все 3 сезона

28 января 2026 08:27
Нашла идеальную альтернативу «Бриджертонам»: рейтинг на IMDb даже выше – 7.6, так что залпом посмотрела все 3 сезона

Британский ответ американскому хиту.

Если вам полюбились красивые костюмы, светские интриги и романтика эпохи Регентства, как в «Бриджертонах» (7.4 на IMDb, 7.8 на Кинопоиске), то у меня для вас есть отличная находка.

Сериал «Сэндитон» – это британский ответ, который держится на тех же китах: балы, запретная страсть и борьба за своё место в обществе. Причём на IMDb его рейтинг даже чуть выше – 7.6, а на Кинопоиске совпадает с «Бриджертонами».

История следует за юной и доброй Шарлотт Хэйвуд, которая приезжает из провинции в маленький приморский городок Сэндитон, мечтающий стать фешенебельным курортом. Здесь она сталкивается с его владельцем, честолюбивым Томом Паркером, и его братом Сидни – загадочным, циничным и невероятно привлекательным.

Нашла идеальную альтернативу «Бриджертонам»: рейтинг на IMDb даже выше – 7.6, так что залпом посмотрела все 3 сезона

Их сложные, полные недоговорённостей отношения станут центром драмы, а вокруг кипят страсти других жителей городка, создавая типичную для жанра паутину из любовных треугольников, финансовых афер и социальных конфликтов. Любопытно, что сериал вдохновлён последним, так и не оконченным романом Джейн Остин.

Сценарист Эндрю Дэвис, мастер экранизаций классики, взял за основу её наброски и создал собственную, гораздо более современную и драматичную версию. Поклонники тонкого остиновского юмора и иронии могут их недосчитаться, зато фанаты «Бриджертонов» получат всё, что любят.

Фото: Кадр из сериала «Сэндитон», «Бриджертоны»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Читать дальше 18 февраля 2026
Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Читать дальше 18 февраля 2026
Я посмотрела запоем эти 3 сериала: затянули с первой минуты – отличный вариант, чтобы разгрузиться вечером Я посмотрела запоем эти 3 сериала: затянули с первой минуты – отличный вариант, чтобы разгрузиться вечером Читать дальше 18 февраля 2026
Бейлор Таргариен из «Рыцаря Семи Королевств» был даже в «Шерлоке»: пересмотрел детектив ВВС и не верю глазам (фото) Бейлор Таргариен из «Рыцаря Семи Королевств» был даже в «Шерлоке»: пересмотрел детектив ВВС и не верю глазам (фото) Читать дальше 18 февраля 2026
«Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут «Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут Читать дальше 18 февраля 2026
Эта реплика из 5-й серии «Рыцаря Семи Королевств» сперва кажется мелочью: 99% упустили важнейший момент с Бейлором Эта реплика из 5-й серии «Рыцаря Семи Королевств» сперва кажется мелочью: 99% упустили важнейший момент с Бейлором Читать дальше 18 февраля 2026
Единственный реальный соперник «Магической битвы» выйдет лишь в 2028 году: «Поднятие уровня» ему в подметки не годится Единственный реальный соперник «Магической битвы» выйдет лишь в 2028 году: «Поднятие уровня» ему в подметки не годится Читать дальше 17 февраля 2026
Про 3 зарубежных сериала говорят мало – и очень зря: держат в напряжении до самых титров Про 3 зарубежных сериала говорят мало – и очень зря: держат в напряжении до самых титров Читать дальше 17 февраля 2026
Затишье перед бурей: фанаты ждут развязку «Рыцаря Семи Королевств» после шокирующей 5-й серии — вот когда выйдет финал Затишье перед бурей: фанаты ждут развязку «Рыцаря Семи Королевств» после шокирующей 5-й серии — вот когда выйдет финал Читать дальше 17 февраля 2026
Включил этот Sci Fi фоном и не понял, почему его считают шедевром: пересмотрел «с лупой» – уже неделю прихожу в себя Включил этот Sci Fi фоном и не понял, почему его считают шедевром: пересмотрел «с лупой» – уже неделю прихожу в себя Читать дальше 17 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше