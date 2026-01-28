Нашла идеальную альтернативу «Бриджертонам»: рейтинг на IMDb даже выше – 7.6, так что залпом посмотрела все 3 сезона

Если вам полюбились красивые костюмы, светские интриги и романтика эпохи Регентства, как в «Бриджертонах» (7.4 на IMDb, 7.8 на Кинопоиске), то у меня для вас есть отличная находка.

Сериал «Сэндитон» – это британский ответ, который держится на тех же китах: балы, запретная страсть и борьба за своё место в обществе. Причём на IMDb его рейтинг даже чуть выше – 7.6, а на Кинопоиске совпадает с «Бриджертонами».

История следует за юной и доброй Шарлотт Хэйвуд, которая приезжает из провинции в маленький приморский городок Сэндитон, мечтающий стать фешенебельным курортом. Здесь она сталкивается с его владельцем, честолюбивым Томом Паркером, и его братом Сидни – загадочным, циничным и невероятно привлекательным.

Их сложные, полные недоговорённостей отношения станут центром драмы, а вокруг кипят страсти других жителей городка, создавая типичную для жанра паутину из любовных треугольников, финансовых афер и социальных конфликтов. Любопытно, что сериал вдохновлён последним, так и не оконченным романом Джейн Остин.

Сценарист Эндрю Дэвис, мастер экранизаций классики, взял за основу её наброски и создал собственную, гораздо более современную и драматичную версию. Поклонники тонкого остиновского юмора и иронии могут их недосчитаться, зато фанаты «Бриджертонов» получат всё, что любят.