Когда выйдет и о чем будет 2 часть 4 сезона «Бриджертонов»: прятки «для взрослых» и та самая сцена в ванной

Прочитали книгу за вас и все объясняем.

Если после первой части 4 сезона «Бриджертонов» вы остались в подвешенном состоянии вместе с Бенедиктом и его загадочной «Дамой в серебре», не переживайте – развязка близка.

Часть 2 выйдет 26 февраля 2026 года, и эти четыре финальных серии обещают накал страстей, драматичные разоблачения и долгожданные признания. Рассказываем со спойлерами.

Основной конфликт, на котором остановились, – предложение Бенедикта Софи стать его содержанкой и ее болезненный отказ – будет лишь началом испытаний для пары.

Согласно книге «Предложение джентльмена» Джулии Куинн, которую шоураннеры адаптируют довольно близко, нас ждет:

1. Игра в прятки на пороге дома. Неожиданно семья Пенвуд, приемная родня Софи, поселится по соседству с Бриджертонами. Софи придется скрываться, и именно Бенедикт станет ее главным укрытием, что сблизит их еще сильнее.

2. Момент истины. В одной из сцен Бенедикт, увидев Софи с завязанными глазами во время игры, наконец-то узнает в ней ту самую незнакомку с маскарада. Последует эмоциональное объяснение, где Софи откроет свою главную тайну.

3. Вмешательство закона. Вайолет Бриджертон, чье материнское чутье не подводит, догадается о чувствах сына. Но настоящий удар нанесет жестокая мачеха Арами́нта: она обвинит Софи в воровстве, что приведет к аресту героини.

4. Искупление и «сцена в ванной». Бенедикт, осознав свою ошибку и глупость прежнего предложения, сделает то самое, единственно верное – предложение руки и сердца. А культовая для фанов книги «сцена в ванной», где он смывает с Софи позор тюрьмы, станет символом их нового начала.

Финал обещает быть адреналиновым: спасение, легитимация прав Софи на наследство и, наконец, скромная свадьба с переездом в загородное поместье. Готовьтесь к красивому, хоть и тернистому хеппи-энду для самого романтичного и богемного из братьев Бриджертонов.