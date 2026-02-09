Оповещения от Киноафиши
Будет ли у «Бриджертонов» 5-й сезон: о судьбе проекта известно даже больше – а вот 3 похожих сериала, чтобы скрасить ожидание

9 февраля 2026 21:00
Рассказываем, к чему готовиться поклонникам и что смотреть в перерывах.

«Бриджертоны» – один из самых популярных исторических сериалов последних лет. Он держит стабильно высокие оценки: на Кинопоиске у него 7.8 балла, а на IMDb – 7.5.

Четвертый сезон уже в самом разгаре: первая часть вышла 29 января 2026 года, а вторая половина сезона появится 26 февраля 2026-го. Естественно, многие зрители уже задаются вопросом: будет ли продолжение?

И тут нас ждут отличные новости: Netflix официально продлил шоу на пятый и шестой сезоны. Информации о точных датах выхода пока нет, но производство точно продолжится.

А сли вам не терпится скоротать время в ожидании, предлагаем взглянуть на три похожих сериала с отличными рейтингами. Интриг, пышных платьев и шика тут точно не меньше.

Название сериала Описание Рейтинг IMDb
Аббатство Даунтон Сага о жизни аристократической семьи и их слуг в родовом поместье начала XX века. Элегантная классика о любви, долге и социальных переменах. 8.7
Позолоченный век Нью-Йорк 1880-х: история противостояния старых и новых денег, где молодая женщина оказывается в центре социальной войны высшего света. 8.1
Королева Шарлотта: История Бриджертонов Спин-офф «Бриджертонов», посвящённый юности и бурному браку королевы Шарлотты и короля Георга. 7.6
Фото: Кадр из сериала «Бриджертоны»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
