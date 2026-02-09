Будет ли у «Бриджертонов» 5-й сезон: о судьбе проекта известно даже больше – а вот 3 похожих сериала, чтобы скрасить ожидание

«Бриджертоны» – один из самых популярных исторических сериалов последних лет. Он держит стабильно высокие оценки: на Кинопоиске у него 7.8 балла, а на IMDb – 7.5.
Четвертый сезон уже в самом разгаре: первая часть вышла 29 января 2026 года, а вторая половина сезона появится 26 февраля 2026-го. Естественно, многие зрители уже задаются вопросом: будет ли продолжение?
И тут нас ждут отличные новости: Netflix официально продлил шоу на пятый и шестой сезоны. Информации о точных датах выхода пока нет, но производство точно продолжится.
А сли вам не терпится скоротать время в ожидании, предлагаем взглянуть на три похожих сериала с отличными рейтингами. Интриг, пышных платьев и шика тут точно не меньше.
|Название сериала
|Описание
|Рейтинг IMDb
|Аббатство Даунтон
|Сага о жизни аристократической семьи и их слуг в родовом поместье начала XX века. Элегантная классика о любви, долге и социальных переменах.
|8.7
|Позолоченный век
|Нью-Йорк 1880-х: история противостояния старых и новых денег, где молодая женщина оказывается в центре социальной войны высшего света.
|8.1
|Королева Шарлотта: История Бриджертонов
|Спин-офф «Бриджертонов», посвящённый юности и бурному браку королевы Шарлотты и короля Георга.
|7.6