Будет ли у «Бриджертонов» 5-й сезон: о судьбе проекта известно даже больше – а вот 3 похожих сериала, чтобы скрасить ожидание

Рассказываем, к чему готовиться поклонникам и что смотреть в перерывах.

«Бриджертоны» – один из самых популярных исторических сериалов последних лет. Он держит стабильно высокие оценки: на Кинопоиске у него 7.8 балла, а на IMDb – 7.5.

Четвертый сезон уже в самом разгаре: первая часть вышла 29 января 2026 года, а вторая половина сезона появится 26 февраля 2026-го. Естественно, многие зрители уже задаются вопросом: будет ли продолжение?

И тут нас ждут отличные новости: Netflix официально продлил шоу на пятый и шестой сезоны. Информации о точных датах выхода пока нет, но производство точно продолжится.

А сли вам не терпится скоротать время в ожидании, предлагаем взглянуть на три похожих сериала с отличными рейтингами. Интриг, пышных платьев и шика тут точно не меньше.