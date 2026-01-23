Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Статьи «Бриджертоны» переедут в Россию: шикарные наряды, интриги и Москва XIX века — это заявка на новый хит

«Бриджертоны» переедут в Россию: шикарные наряды, интриги и Москва XIX века — это заявка на новый хит

23 января 2026 12:19
«Бриджертоны» переедут в Россию: шикарные наряды, интриги и Москва XIX века — это заявка на новый хит

Создатели сериала делают ставку на знакомую формулу.

В 2026 году онлайн-кинотеатр ivi готовит историческую мелодраму, которую уже сейчас осторожно называют русским ответом «Бриджертонам». Проект получил название «История его служанки», а за его создание отвечает команда сериала «Бедные смеются, богатые плачут». Съемки стартуют весной 2026 года.

Действие развернется в Москве XIX века — с балами, усадьбами и светскими интригами. В центр истории попадает граф Николай Шереметьев: по завещанию матери он обязан жениться в течение года, иначе лишится наследства. В это же время семья дворян Авериных оказывается на грани разорения из-за карточных долгов.

Их дочь Анна решается на отчаянный шаг и идет к графу просить о помощи. Вместо снисхождения он предлагает сделку — год службы в его доме. Так Анна становится самой необычной служанкой московского высшего света.

«Бриджертоны» переедут в Россию: шикарные наряды, интриги и Москва XIX века — это заявка на новый хит

Пока в усадьбе появляются претендентки на руку Николая, между ним и Анной постепенно возникает притяжение, которое все сложнее скрывать. Параллельно разворачиваются и другие линии — от наивной юношеской любви до сложных взрослых браков, трещащих по швам.

Сценарий пишут Алексей Малышев и Марина Никольская, режиссуру ведут Влад Николаев и Анна Лобанова. Для визуальной части используют Virtual Production с LED-экранами, чтобы точно воссоздать атмосферу эпохи.

Любовь — чувство вне контекста и эпохи. Надеюсь, зритель почувствует себя главным героем, — поделилась Никольская.

Авторы даже не скрывают, откуда черпали идеи — от «Бриджертонов» до «Аббатства Даунтон». Если все получится, у зрителей появится еще один повод залипнуть в исторические интриги, но уже в более привычных русских декорациях.

Фото: Кадры из сериала «Бриджертоны»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
