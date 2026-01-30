Оповещения от Киноафиши
Хит уровня «Бриджертонов» продержался на Prime Video всего 1 сезон: совершили большую ошибку, закрыв сериал на взлете

30 января 2026 21:01
Он собрал все, чтобы стать новой иконой в жанре.

Стриминги печально известны скоропалительными отменами, и сериал «Моя леди Джейн» тоже попал под горячую руку. Этот исторический фэнтези-ромком с рейтингом 7.4 на IMDb вышел летом 2024, мгновенно получил восторженные рецензии и лояльный фандом. Но вскоре был закрыт Prime Video после одного сезона.

Фанаты «Бриджертонов», жаждущие той же смеси пышных костюмов и искрометной химии, нашли здесь идеальную альтернативу — и ее тут же у них отобрали.

Сериал не пытался пересказывать хроники: вместо казненной королевы-подростка он показал другую Джейн Грей — умную, упрямую и одержимую медициной. Ее выдают замуж за лорда Гилфорда Дадлея. Классический троп «брак по расчету» разворачивается в мире, где часть людей умеет превращаться в животных.

Шоу смешивает «врагов-ставших-возлюбленными», политические интриги и фэнтези с фирменной легкостью и самоиронией, не забывая про рок-каверы в саундтреке и язвительного закадрового рассказчика. Именно в балансе и была его сила.

Как и «Бриджертоны», он ставил романтику в центр, но не делал ее откровенно мыльной. Герои ссорились, ошибались и росли, сохраняя взаимное уважение и не требуя от героини жертвовать умом или амбициями. Его несерьезный тон был не слабостью, а сознательным стилем, который позволял поднимать темы угнетения и при этом не «душить» зрителя.

Несмотря на теплый прием и твердые 7.4 балла, сериал не взлетел в топах просмотров мгновенно — и этого оказалось достаточно для отмены. Хотя его арка завершилась логично, не оставив зрителей на мучительном клиффхэнгере, ощущение нераскрытого потенциала осталось.

История «Моей леди Джейн» в очередной раз показала, как платформы гонятся за сиюминутным успехом, жертвуя проектами, которым нужно чуть больше времени, чтобы найти свою аудиторию. А она, судя по петициям и отзывам, уже была готова его полюбить.

Фото: Кадры из сериалов «Бриджертоны», «Моя леди Джейн»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
