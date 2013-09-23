В 3 сезоне 6 серии сериала «Две девицы на мели» у девушек впервые появляются свободные деньги. Кэролайн покупает несколько новых вещей для дома и выкидывает старую наволочку Макс, не зная, что подруга просто не может без нее уснуть с самого детства.
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