В 3 сезоне 12 серии сериала «Две девицы на мели» шеф Николя приглашает на свидание Кэролайн. Но она, опасаясь опрометчивых поступков со своей стороны, просит Макс и Дика присмотреть за ней. А позже Дик случайно узнает, что у Николя есть жена.
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