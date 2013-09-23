В 3 сезоне 10 серии сериала «Две девицы на мели» все сотрудники кафе и друзья организовывают вечеринку-сюрприз для Макс в честь начала обучения в школе кондитеров. Тем временем у Кэролайн выдается просто ужасный первый день на новой работе.
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