В 3 сезоне 19 серии сериала «Две девицы на мели» наступает День святого Патрика и Макс с Кэролайн ничего не остаётся, кроме как отправиться отмечать праздник с коллегами из кафе. Тем временем Хань уверен, что именно сегодня ему повезет с девушкой.
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