В 3 сезоне 22 серии сериала «Две девицы на мели» девушки оказываются на грани выселения из квартиры. Чтобы избежать этого, они должны найти в доме престарелых мужчину, на имя которого на самом деле была арендована эта квартира много лет назад.
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