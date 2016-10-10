Две девицы на мели 2011 - 2017, 6 сезон

2 Broke Girls 16+
Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 10 октября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 22
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 6-й сезон сериала «Две девицы на мели»

В 6 сезоне сериала «Две девицы на мели» Кэролайн и Макс наконец-то открывают свой десерт-бар, который быстро набирает популярность. В личной жизни Кэролайн тоже наступают позитивные перемены, когда она волею судьбы встречает милого мастера по ремонту Бобби. А вот отношения Макс и Рэнди превращаются в американские горки, и до самой финальной серии остаётся загадкой, смогут ли они преодолеть все препятствия и расстояния ради своей любви. У Олега и Софи появляется долгожданная дочь по имени Барбара.

6.8
6.7 IMDb

Список серий 6-го сезона сериала «Две девицы на мели»

И два отверстия: Часть 1 And the Two Openings: Part One
Сезон 6 Серия 1
10 октября 2016
И два отверстия: Часть 2 And the Two Openings: Part Two
Сезон 6 Серия 2
10 октября 2016
И фильм 80-х годов And the 80's Movie
Сезон 6 Серия 3
17 октября 2016
И драма с Богом-мамой And the Godmama Drama
Сезон 6 Серия 4
24 октября 2016
И опыт работы в колледже And the College Experience
Сезон 6 Серия 5
31 октября 2016
И Ром-коммунист And the Rom-Commie
Сезон 6 Серия 6
7 ноября 2016
И кукла Софи And the Sophie Doll
Сезон 6 Серия 7
14 ноября 2016
И утиный штамп And the Duck Stamp
Сезон 6 Серия 8
21 ноября 2016
И насчет Facetime And the About Facetime
Сезон 6 Серия 9
5 декабря 2016
И Джиммикан And the Himmicane
Сезон 6 Серия 10
12 декабря 2016
И самолеты, пальцы и автомобили And the Planes, Fingers and Automobiles
Сезон 6 Серия 11
19 декабря 2016
И по нему проходит речной катер And the Riverboat Runs Through It
Сезон 6 Серия 12
2 января 2017
И преследующие мертвецы And the Stalking Dead
Сезон 6 Серия 13
16 января 2017
И аварийный подрядчик And the Emergency Contractor
Сезон 6 Серия 14
23 января 2017
И чувство черепахи And the Turtle Sense
Сезон 6 Серия 15
6 февраля 2017
И время дразнить And the Tease Time
Сезон 6 Серия 16
13 февраля 2017
И Джессика Шмессика And the Jessica Shmessica
Сезон 6 Серия 17
20 февраля 2017
И день отца во второй половине дня And the Dad Day Afternoon
Сезон 6 Серия 18
27 февраля 2017
И ребенок, и другие вещи And the Baby and Other Things
Сезон 6 Серия 19
13 марта 2017
И переулок-упс And the Alley-Oops
Сезон 6 Серия 20
20 марта 2017
И качни меня на помосте And the Rock Me on the Dais
Сезон 6 Серия 21
10 апреля 2017
И Две девицы на мели: Фильм And 2 Broke Girls: The Movie
Сезон 6 Серия 22
17 апреля 2017
