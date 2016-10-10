В 6 сезоне сериала «Две девицы на мели» Кэролайн и Макс наконец-то открывают свой десерт-бар, который быстро набирает популярность. В личной жизни Кэролайн тоже наступают позитивные перемены, когда она волею судьбы встречает милого мастера по ремонту Бобби. А вот отношения Макс и Рэнди превращаются в американские горки, и до самой финальной серии остаётся загадкой, смогут ли они преодолеть все препятствия и расстояния ради своей любви. У Олега и Софи появляется долгожданная дочь по имени Барбара.