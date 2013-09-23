В 3 сезоне сериала «Две девицы на мели» Макс и Кэролайн предпринимают вторую попытку открыть свое заведение с кексами. На этот раз они не тратятся на ремонт, помещение и аренду, а открывают милый кисок «на вынос» при кафе Ханя. Дела идут с переменным успехом: девушкам все время приходится бороться с конкурентами, создавать нечто новое и всяческие оживлять бизнес. В то же время Кэролайн устраивается администратором в дорогостоящую кондитерскую школу, чтобы Макс смогла учиться там практически бесплатно. Перемены происходят и в личной жизни героинь: у Макс появляется бойфренд по имени Дик, а Кэролайн крутит роман с женатым французом.