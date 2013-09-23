Две девицы на мели 2011 - 2017 3 сезон

2 Broke Girls 16+
Премьера сезона 23 сентября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 24
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Две девицы на мели»

В 3 сезоне сериала «Две девицы на мели» Макс и Кэролайн предпринимают вторую попытку открыть свое заведение с кексами. На этот раз они не тратятся на ремонт, помещение и аренду, а открывают милый кисок «на вынос» при кафе Ханя. Дела идут с переменным успехом: девушкам все время приходится бороться с конкурентами, создавать нечто новое и всяческие оживлять бизнес. В то же время Кэролайн устраивается администратором в дорогостоящую кондитерскую школу, чтобы Макс смогла учиться там практически бесплатно. Перемены происходят и в личной жизни героинь: у Макс появляется бойфренд по имени Дик, а Кэролайн крутит роман с женатым французом.

6.8
6.7 IMDb

Список серий 3-го сезона сериала «Две девицы на мели»

И мягкое открытие And the Soft Opening
Сезон 3 Серия 1
23 сентября 2013
И Кикстартер And the Kickstarter
Сезон 3 Серия 2
30 сентября 2013
И котенок котенок шлеп шлеп And the Kitty Kitty Spank Spank
Сезон 3 Серия 3
7 октября 2013
И руководитель группы And the Group Head
Сезон 3 Серия 4
14 октября 2013
И крупышки And the Cronuts
Сезон 3 Серия 5
21 октября 2013
И часть листа And the Piece of Sheet
Сезон 3 Серия 6
28 октября 2013
И опыт подруги And the Girlfriend Experience
Сезон 3 Серия 7
4 ноября 2013
И «это» дыра And the «It» Hole
Сезон 3 Серия 8
11 ноября 2013
И сдобное порно And the Pastry Porn
Сезон 3 Серия 9
18 ноября 2013
И первый день в школе And the First Day of School
Сезон 3 Серия 10
25 ноября 2013
И жизнь после смерти And the Life After Death
Сезон 3 Серия 11
2 декабря 2013
И французский поцелуй And the French Kiss
Сезон 3 Серия 12
16 декабря 2013
И большое «но» And the Big But
Сезон 3 Серия 13
13 января 2014
И секс в мусорном баке And the Dumpster Sex
Сезон 3 Серия 14
20 января 2014
И глазурь на кексе And the Icing on the Cake
Сезон 3 Серия 15
27 января 2014
И банкомат And the ATM
Сезон 3 Серия 16
3 февраля 2014
И ночь у женатого мужчины And the Married Man Sleepover
Сезон 3 Серия 17
24 февраля 2014
И на грани смерти And the Near Death Experience
Сезон 3 Серия 18
3 марта 2014
И поездка в килте And the Kilt Trip
Сезон 3 Серия 19
17 марта 2014
И поход к родителям And the Not Broke Parents
Сезон 3 Серия 20
24 марта 2014
И свадебный торт торт торт And the Wedding Cake Cake Cake
Сезон 3 Серия 21
14 апреля 2014
И возвращение к жизни And the New Lease on Life
Сезон 3 Серия 22
21 апреля 2014
И халявные деньги And the Free Money
Сезон 3 Серия 23
28 апреля 2014
И первая степень And the First Degree
Сезон 3 Серия 24
5 мая 2014
