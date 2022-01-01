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Две девицы на мели
Сезоны
Две девицы на мели (2011 - 2017), список сезонов
2 Broke Girls
16+
Год выпуска
2011
Страна
США
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
CBS
Список сезонов сериала «Две девицы на мели»
Сезон 1 / Season 1
2011,
24 эпизода
Сезон 2 / Season 2
2012,
24 эпизода
Сезон 3 / Season 3
2013,
24 эпизода
Сезон 4 / Season 4
2014,
22 эпизода
Сезон 5 / Season 5
2015,
22 эпизода
Сезон 6 / Season 6
2016,
22 эпизода
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