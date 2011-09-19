Две девицы на мели 2011 - 2017 1 сезон

2 Broke Girls 16+
Премьера сезона 19 сентября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 24
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Две девицы на мели»

В 1 сезоне сериала «Две девицы на мели» Кэролайн Ченнинг начинает жить в ужасной квартире Макс в Бруклине и работать официанткой в старом кафе. Ее нереальный запас оптимизма помогает придумать цель – создание кексового бизнеса вместе с Макс. Девушкам часто приходится браться за работу уборщиц, официанток, сиделок и даже эльфов, чтобы заработать необходимую им сумму. Постепенно для Кэролайн открывается целый мир бедных людей, от которого она была так далеко всю свою жизнь. А Макс совершенствует свои кексы, влюбляется в художника по имени Джонни и пессимистично относится к будущему бизнесу.

Рейтинг сериала

6.8
Оцените 16 голосов
6.7 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Две девицы на мели»

И как они познакомились And How They Met
Сезон 1 Серия 1
19 сентября 2011
И вот сцена разрыва And the Break-up Scene
Сезон 1 Серия 2
26 сентября 2011
И приступы доброй воли And Strokes of Goodwill
Сезон 1 Серия 3
3 октября 2011
И проблемы богачей And the Rich People Problems
Сезон 1 Серия 4
10 октября 2011
И лошадиная вечеринка в стиле 90-х And the '90's Horse Party
Сезон 1 Серия 5
17 октября 2011
И исчезающая кровать And the Disappearing Bed
Сезон 1 Серия 6
24 октября 2011
И везде сложности And the Pretty Problem
Сезон 1 Серия 7
31 октября 2011
И быт барахольщика And Hoarder Culture
Сезон 1 Серия 8
7 ноября 2011
И вот они — наличные And the Really Petty Cash
Сезон 1 Серия 9
14 ноября 2011
И очень рождественский день благодарения And the Very Christmas Thanksgiving
Сезон 1 Серия 10
21 ноября 2011
И проверка на способность участвовать в реалити-шоу And the Reality Check
Сезон 1 Серия 11
5 декабря 2011
И быстрая распродажа And the Pop-Up Sale
Сезон 1 Серия 12
12 декабря 2011
И тайный ингредиент And the Secret Ingredient
Сезон 1 Серия 13
2 января 2012
И сосед сверху And the Upstairs Neighbor
Сезон 1 Серия 14
16 января 2012
И мертвая зона And the Blind Spot
Сезон 1 Серия 15
6 февраля 2012
И разбитые сердца And the Broken Hearts
Сезон 1 Серия 16
13 февраля 2012
И кошерные кексы And the Kosher Cupcakes
Сезон 1 Серия 17
20 февраля 2012
И романы на одну ночь And the One-Night Stands
Сезон 1 Серия 18
27 февраля 2012
И весенний перерыв And the Spring Break
Сезон 1 Серия 19
19 марта 2012
И наркоденьги And the Drug Money
Сезон 1 Серия 20
9 апреля 2012
И грязный налоговый кошелек And the Messy Purse Smackdown
Сезон 1 Серия 21
16 апреля 2012
И большой масляный прорыв And the Big Buttercream Breakthrough
Сезон 1 Серия 22
30 апреля 2012
И мяч Марты Стюарт: Часть 1 And Martha Stewart Have a Ball: Part One
Сезон 1 Серия 23
7 мая 2012
И мяч Марты Стюарт: Часть 2 And Martha Stewart Have a Ball: Part Two
Сезон 1 Серия 24
7 мая 2012
Москвичи пройдут этот тест на 5/5, а остальные – не факт: угадайте 5 фильмов СССР по кадрам со столицей
