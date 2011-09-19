В 1 сезоне сериала «Две девицы на мели» Кэролайн Ченнинг начинает жить в ужасной квартире Макс в Бруклине и работать официанткой в старом кафе. Ее нереальный запас оптимизма помогает придумать цель – создание кексового бизнеса вместе с Макс. Девушкам часто приходится браться за работу уборщиц, официанток, сиделок и даже эльфов, чтобы заработать необходимую им сумму. Постепенно для Кэролайн открывается целый мир бедных людей, от которого она была так далеко всю свою жизнь. А Макс совершенствует свои кексы, влюбляется в художника по имени Джонни и пессимистично относится к будущему бизнесу.