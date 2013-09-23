В 3 сезоне 24 серии сериала «Две девицы на мели», узнав, что Макс не закончила среднюю школу, Кэролайн решает помочь ей сдать последний экзамен и получить аттестат. Все сотрудники ресторана и Софи помогают Макс подготовиться к зачету по истории.
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