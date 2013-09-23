В 3 сезоне 7 серии сериала «Две девицы на мели» выясняется, что Хань продолжительное время врал своей маме о том, что у него есть романтические отношения. Но теперь, когда его мать приезжает в гости, ему срочно нужно показать ей «свою возлюбленную».
«Это идеальное кино для воскресного вечера»: Тарантино назвал 3 любимых фильма и это не «Крестный отец» или «Гражданин Кейн»
Герои не погибли бы, но такая жизнь — хуже смерти: что стало бы со Средиземьем, если бы Саурон получил Кольцо
Вы когда-нибудь задумывались, почему Татарина в «Брате» озвучивал не Сухоруков? Балабанов доверил голос совсем другому актеру — и не случайно
Эту экранизацию Богомолова с восторгом приняли на Западе: кино — тяжелейшее, но урвало «Золотого льва»
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера
Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера
В культовой ленте Балабанова «Брат» целых три актера снялись бесплатно: не взял денег даже «Татарин», и вот почему
Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать
От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail