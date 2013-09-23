В 3 сезоне 1 серии сериала «Две девицы на мели» ремонт в чулане кафе окончен и все готово к открытию киоска с кексами. Девушки решают на этот раз обойтись без шумихи, но все идет не по плану, когда возле их киоска умирает популярный рок-музыкант.
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