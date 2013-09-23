В 3 сезоне 16 серии сериала «Две девицы на мели» Макс принимает решение расстаться с Диком из-за того, что он оказался членом богатой семьи. Но Дик подкупает Кэролайн с помощью туфель, и вместе они стараются уговорить Макс дать их отношениям шанс.
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