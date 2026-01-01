Награды и номинации «Два с половиной человека»

Золотой глобус 2006 Золотой глобус 2006
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2005 Золотой глобус 2005
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Лучший актёр в комедийном сериале
Победитель
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Победитель
Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Победитель
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Победитель
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Победитель
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
 Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Номинант
 Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Series
Победитель
Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
 Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
 Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
 Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Series
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
 Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
 Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
 Outstanding Multi-Camera Sound Mixing for a Series or Special
Номинант
 Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005 Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Multi-Camera Sound Mixing for a Series or Special
Победитель
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
 Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
 Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Series
Номинант
 Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Номинант
 Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Номинант
 Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Номинант
 Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Номинант
 Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
 Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
 Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
 Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Номинант
 Outstanding Cinematography for a Half-Hour Series
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) And Animation
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
 Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
 Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
 Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or a Special
Номинант
 Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or a Special (Non-Prosthetic)
Номинант
 Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or a Special
Номинант
 Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or a Special (Non-Prosthetic)
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004 Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Main Title Theme Music
Номинант
 Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Номинант
 Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Номинант
 Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012 Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010 Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005 Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
