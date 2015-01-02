Спектакль Укрощение строптивой

Спектакль по комедии Шекспира

В спектакле Владимира Рецептера по комедии Уильяма Шекспира «Укрощение строптивой» разворачивается настоящая буря эмоций. Любовь, ненависть, алчность и негодование — все эти чувства определяют поступки героев.

Сюжет

Обедневший дворянин Петруччо узнает о существовании строптивой дочери сеньора Баптисты, Катарине, за которую дается щедрое приданое. Петруччо решает, что готов на все ради этого богатства. Однако сможет ли он укротить своенравную Катарину? От его успеха зависит будущее младшей сестры Катарине — кроткой Бьянки, которую их отец не выдаст замуж, пока не найдется муж для старшей.

Постановка

Спектакль поражает яркими историческими костюмами и монументальными декорациями. Итальянские песни в исполнении актеров «Пушкинской школы» придают постановке особую атмосферу. Это шоу, которое не оставит зрителей равнодушными.