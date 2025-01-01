Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Примадонны
Киноафиша Примадонны

Спектакль Примадонны

Постановка
Театр на Литейном 16+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Примадонны» в Театре на Литейном

Восхитительные персонажи

Приготовьтесь к яркому и динамичному спектаклю, который не оставит вас равнодушными. Комедия Кена Людвига «Примадонны» обещает море эмоций и смеха. Персонажи пьесы созданы для того, чтобы вы ими восхищались, сочувствовали и восторгались их выдумками и выходками.

Сюжет и атмосфера

Спектакль перенесет вас в мир, где случайные стечения обстоятельств и курьезные ситуации становятся основой сюжета. «Примадонны» погружают зрителя в неразбериху и милые интриги, которые можно сравнить с шекспировскими страстями. Для поклонников классического кино комедия может напомнить знаменитый фильм «В джазе только девушки», где неразбериха и юмор также играют ключевую роль.

Комедия положений

В центре сюжета — два безработных актера, которые неожиданно получают шанс завладеть многомиллионным состоянием. Что они готовы сделать ради этой возможности? Даже примерить женское платье и очаровать богатую тетушку!

Не упустите шанс насладиться захватывающим спектаклем, который сочетает в себе элементы комедии положений и увлекательных интриг.

Режиссер
Сергей Морозов
В ролях
Екатерина Кулеш
Кристина Шелобкова
Николай Красноперов
Вадим Степанов
Александр Майоров
Подборки
Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 июля
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Примадонны Примадонны Примадонны Примадонны Примадонны Примадонны

В ближайшие дни

Спящая красавица
0+
Балет
Спящая красавица
22 августа в 19:00 Эрмитажный театр
от 2700 ₽
Мейерхольд. Чужой театр
18+
Премьера Драма
Мейерхольд. Чужой театр
8 октября в 19:30 Новая сцена Александринского театра
от 2700 ₽
Сказ-Карабас
6+
Детский Премьера
Сказ-Карабас
17 августа в 16:00 Театр эстрады им. Аркадия Райкина
от 500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше