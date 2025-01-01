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Примадонны
Киноафиша Примадонны

Спектакль Примадонны

16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Комедия-переодевание «Примадонны» - это захватывающий спектакль, который точно не оставит зрителей равнодушными. Вспомните фильм «В джазе только девушки» с Мэрилин Монро. Именно такие яркие и динамичные эмоции вызывает эта постановка.

Два актера, полные энтузиазма и энергии, закручивают вокруг себя вихрь событий. Это не просто комедия многократных переодеваний и моментальных преображений. Это шоу, наполненное песнями, танцами и искрометным юмором.

Однако «Примадонны» - это не только смех и веселье. Спектакль прежде всего о любви, которая способна разрушить любые преграды, и о настоящей дружбе, выдерживающей любые испытания.

Приходите, чтобы насладиться захватывающей атмосферой и отличной игрой актеров, ведь «Примадонны» обещают стать ярким событием в театральной жизни Новосибирска!

Режиссер
Татьяна Шуликова
В ролях
Владимир Свирин
Татьяна Шуликова
Тимофей Ленских
Арина Лопаткина
Анна Метелева
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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 6 сентября
Мой театр Новосибирск, Вокзальная магистраль, 19
15:00 от 800 ₽ 18:00 от 800 ₽

Фотографии

Примадонны Примадонны Примадонны Примадонны Примадонны Примадонны Примадонны Примадонны Примадонны Примадонны

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