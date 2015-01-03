Спектакль Женитьба Фигаро

«Женитьба Фигаро» в Театре на Литейном

Постановка в эпоху перемен

Идея поставить комедию Пьера Бомарше «Женитьба Фигаро» пришла режиссеру Сергею Морозову в непростое время пандемии. Как театру противостоять социальной дистанции и чувству отчуждения? Ответ прост — через энергию радости и любовь к жизни!

О чем спектакль?

Пьеса рассказывает о Фигаро, который переживает самый безумный день своей жизни. В этот день, полном интриг и неожиданных поворотов, черно-белый мир станет ярким и насыщенным цветом. Героев ждут испытания на пути к счастью: им предстоит преодолеть множество интриг, справиться с жизненными трудностями и восстановить веру в себя и любовь.

Спектакль как праздник

«Женитьба Фигаро» — это не просто спектакль, а настоящая театральная феерия. Это праздник, который дарит зрителям надежду и ощущение жизненной энергии. Отпразднуйте возвращение театра к жизни вместе с Фигаро, погружаясь в мир веселья и ярких эмоций.