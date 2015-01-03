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Женитьба Фигаро
Киноафиша Женитьба Фигаро

Спектакль Женитьба Фигаро

Постановка
Театр на Литейном 16+
Продолжительность 3 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Женитьба Фигаро» в Театре на Литейном

Постановка в эпоху перемен

Идея поставить комедию Пьера Бомарше «Женитьба Фигаро» пришла режиссеру Сергею Морозову в непростое время пандемии. Как театру противостоять социальной дистанции и чувству отчуждения? Ответ прост — через энергию радости и любовь к жизни!

О чем спектакль?

Пьеса рассказывает о Фигаро, который переживает самый безумный день своей жизни. В этот день, полном интриг и неожиданных поворотов, черно-белый мир станет ярким и насыщенным цветом. Героев ждут испытания на пути к счастью: им предстоит преодолеть множество интриг, справиться с жизненными трудностями и восстановить веру в себя и любовь.

Спектакль как праздник

«Женитьба Фигаро» — это не просто спектакль, а настоящая театральная феерия. Это праздник, который дарит зрителям надежду и ощущение жизненной энергии. Отпразднуйте возвращение театра к жизни вместе с Фигаро, погружаясь в мир веселья и ярких эмоций.

Режиссер
Сергей Морозов
В ролях
Михаил Лучко
Вадим Степанов
Наталья Ионова
Кристина Убелс
Роман Агеев
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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 августа
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Женитьба Фигаро Женитьба Фигаро Женитьба Фигаро Женитьба Фигаро Женитьба Фигаро Женитьба Фигаро Женитьба Фигаро

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